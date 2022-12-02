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Gelin Evi birincisi kim? Gelin Evi 2 Aralık 2022 haftanın kazananı kim oldu?

02.12.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelin Evi programında bugün final heyecanı yaşanıyor. Haftanın son gününde bir gelin 10 çeyrek altının kazananı olacak. Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Gelin Evi birincisi kim? Gelin Evi 2 Aralık 2022 haftanın kazananı kim oldu? İşte tüm merak edilenler...

Gelin Evi birincisi kim? Gelin Evi 2 Aralık 2022 haftanın kazananı kim oldu?

Show Tv'de Aslı Hünel'in eğlenceli sunumu ile izleyicisinin karşısına çıkan Gelin Evi'nde bugün final günü. Bütün hafta boyunca en güzel sunumu, yemekleri yapan ve en yüksek puanı toplayan yarışmacı 10 çeyrek altının sahibi olacak. Peki, Gelin Evi birincisi kim oldu? İşte tüm detaylar...

GELİN EVİ BİRİNCİSİ KİM?

Show Tv'nin fenomen programı Aslı Hünel ile Gelin Evi'nin kazanan ismi henüz belli olmadı. Gelin Evi 2 Aralık 2022 haftanın kazananı açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Gelin Evi 2

GELİN EVİ FORMATI NEDİR?

En güzel çeyiz benim, en iyi sunumu ben yaparım bundan da keyif alırım, en iyi ev benim evim diyorsan seni de Gelin Evi'ne bekliyoruz.

Show TV'nin fenomen yarışma programı Gelin Evi Türk sanat müziğinin sevilen ismi Aslı Hünel'in neşeli sunumuyla ekranlara geri dönüyor. Çeyizler, özenle hazırlanmış sofralar, sunumlar, evlilik teklifleri, düğünler ve daha fazlası bu eşsiz programda sizleri bekliyor. Her gün birbirinin evlerine konuk olacak 5 yeni gelin, final günü 10 Çeyrek Altın'ı kazanmak için kıyasıya yarışıyor.

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Gelin Evi programı evlilik gününde

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