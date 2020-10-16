Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Bu hafta kim elendi? 16 Ekim Cuma Gelinim Mutfakta'da kazanan ve elenen yarışmacılar

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyicilerle buluşan ve yeni sezonda Fatih Ürek'in yerine ünlü oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'nın hafta finali 16 Ekim Cuma günü ekrana geldi. Yeni sezonda formatında değişiklik de olan Gelinim Mutfakta'da sunucu Onur Büyüktopçu da yemeklerin lezzetine bakarak puan veriyor.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta’da gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Zeynep Kalyon Gökçe, Nurcan Dinçer ve İlayda Doğan aldı. Kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak gün birincisi olan Zeynep çeyrek altını da almaya hak kazandı.

Haftanın finalinde 5 altın bileziği kazanan isim de 83 puanla Zeynep oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da hafta toplamında en düşük puanları alarak son ikiye kalan isimler Nurcan Dinçer ve Aysun Kuşatan aldı. Gelinim Mutfakta’dan elenen isim ise 72 puanla Nurcan oldu.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 14.00'da Kanal D'de!

