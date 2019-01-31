Gelinim Mutfakta'da gelinlere, kayınvalide dayağı!

Kanal D'nin sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler, kayınvalidelerini kızdıran bir şarkı söyleyip göbek atınca mutfakta ortalık karıştı.

GELİNLERE KAYINVALİDE DAYAĞI

Ezgi, diğer gelinleri de yanına alarak izleme odasında bulunan kayınvalidelerin önünde göbek atıp şarkı söyleyince kayınvalidelerden Reyhan Hanım ve Songül Hanım soluğu mutfakta aldılar. Elinde süpürgeyle gelinleri kovalayan Reyhan Hanım, gelinlere kayınvalide dayağı attı.

Kayınvalidelerden kaçan gelinler zor anlar yaşasa da eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

