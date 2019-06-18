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Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 17 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.06.2019 00:36 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması 17 Haziran Pazartesi günü 321. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde gelinler yaz güveci yaptılar. Gelinim Mutfakta'da gün birincisi de belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta’da 17 Haziran Pazartesi günü çeyrek altını kim kazandı? İşte son bölümde yaşananlar.

Gelinim Mutfakta'da gün birincisi kim oldu? 17 Haziran Perşembe Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta 321. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kayınvalidelerden en yüksek puanları Gülcan Ekici ve Hatice Karabulut aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

EN DÜŞÜK PUANI KİM ALDI?
Fatih Ürek yarışma sonunda günün en düşük puan alan gelinlerini açıkladı. 17 Haziran Pazartesi günü Sevinç 8 puanla günün en düşük puanını alırken, Ezgi ise 9 puan toplayabildi.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın son bölümünde kayınvalidelerin verdiği puanlarla çeyrek altını kazanan gelin belli oldu. Kayınvalidelerden en yüksek puanları Gülcan Ekici ve Hatice Karabulut oldu. Ancak 16 puan toplayan Gülcan, gün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı.

EZGİ VE GÜLCAN'DAN HATİCE'YE BÜYÜK OYUN!
Gelinim Mutfakta 321. bölümde Gülcan, elinde "Lezzetin kraliçesi" yazan kağıt süsü göstererek Ezgi ile birlikte Hatice'nin yanına geldi. Hatice işin içindeki oyunu anlamadığı için bu süsü takmalarına izin verdi. Gülcan el hızı ile kağıt süsü ters çevirerek Hatice'nin boynuna taktı. Yazıda da "Robotiçe Hatice" yazıyordu. Hatice bu yazıyı önce fark edemedi. Sonra yazanı okuyunca oyuna geldiğini anladı ve süsü çıkarttı. Ezgi ve Gülcan bu şakadan büyük keyif aldılar.


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