Gelinim Mutfakta'da kayınvalidenin geline tepkisi Nursel Ergin'i gözyaşlarına boğdu

Kanal D'nin yarışması Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana geliyor.Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Deniz, düğünden bugüne evliliği ve kaynanası ile olan acılar dolu yaşamından bahsetti.
Deniz'in kayınvalidesi Ayşe Hanım, ona karşı çok sert tavırlar gösterince Nursel Ergin dayanamadı. Nursel Ergin, gözyaşları içerisinde kendi hayatından örnekler vererek Deniz'in hissettiklerini kaynanası Ayşe Hanım'a hissettirmeye çalıştı.
Ayşe Hanım ise, sertliğinden ve düşüncelerinden taviz vermedi. Bunun üzerine Nursel Ergin, ağlayan Deniz'in yanına giderek ona sarıldı. İkili gözyaşları içinde stüdyodan dışarı çıktı.
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