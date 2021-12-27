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  4. Gelinim Mutfakta'da kayınvalidenin geline tepkisi Nursel Ergin'i gözyaşlarına boğdu

Gelinim Mutfakta'da kayınvalidenin geline tepkisi Nursel Ergin'i gözyaşlarına boğdu

27.12.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını sunan ünlü oyuncu Nursel Ergin duygu dolu anlar yaşadı. Ayşe Hanım'ın gelini Deniz'e sert tavırlar sergilemesi Nursel Ergin'i etkiledi. Deniz'in hikayesi ile kendi yaşamını özdeşleştirin Ergin gözyaşlarına boğuldu. Teknik ekibe seslenen Nursel Ergin yarışmayı sunmaya devam edemeyeceğini söyleyip ara istedi.

Kanal D'nin yarışması Gelinim Mutfakta'yı bu hafta Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana geliyor.Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Deniz, düğünden bugüne evliliği ve kaynanası ile olan acılar dolu yaşamından bahsetti.

GELİNİNE SERT TAVIRLAR SERGİLEYİNCE...

Deniz'in kayınvalidesi Ayşe Hanım, ona karşı çok sert tavırlar gösterince Nursel Ergin dayanamadı. Nursel Ergin, gözyaşları içerisinde kendi hayatından örnekler vererek Deniz'in hissettiklerini kaynanası Ayşe Hanım'a hissettirmeye çalıştı.
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GÖZYAŞLARI İÇİNDE STÜDYODAN ÇIKTILAR

Ayşe Hanım ise, sertliğinden ve düşüncelerinden taviz vermedi. Bunun üzerine Nursel Ergin, ağlayan Deniz'in yanına giderek ona sarıldı. İkili gözyaşları içinde stüdyodan dışarı çıktı.


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