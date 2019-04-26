Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 26 Nisan Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 19 Nisan Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın 58. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 290. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 290. Bölümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Emine Bülbülkoç-Rabia Akgül ve Besime-Gülcan Ekinci çifti aldı.

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puan ile Rabia, en düşük ikinci puanı alan gelini ise 9 puanla Gülcan, günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin ise 18 puanla Ezgi oldu. Güngör ise 15 puanda kaldı. Toplamda 54 puanda kalan gelin Rabia ve kayınvalidesi Emine hanım elenen isimler oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Sevim-Güngör Üzüm çiftinden birisi kazandı. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 66 puanla Güngör oldu.

Ezgi 64, Gülcan ise 59 puanda kaldı. 5 altın bileziğin sahibi böylece Güngör olarak belirlendi.



