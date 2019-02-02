MAGAZİN

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Şubat Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.02.2019 02:17 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 230. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Yarışmaya 1 Şubat Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 46. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu! Altı altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Gülcan Ekinci ve Sina Malatya çiftinden biri kazandı. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 230. bölümünde en çok puanı toplayan gelin altı altın bileziğin sahibi oldu.

Hafta toplamında en az puanları Reyhan-Ezgi Yıldırım ile Sevinç-Gözde Dutçu çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 46. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

Gülcan, hafta sonu finalinde iddialı çıkışlarını sürdürdü, Songül Hanım ve Ezgi ile sert tartışmaların içine girdi. Gözde, Reyhan Hanım arasında söz kavgası yaşandı.

Gelinim Mutfakta 230. bölümünde Sevinç-Gözde Dutçu, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "fındıklı bohça kadayıfı tatlısı" tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 8 puan toplayan Gözde sonuncu oldu. Kayınvalidelerden toplamda 12 puan alan Gülcan 3’üncü oldu. 15 puan toplayan Sina, ise çeyrek altını almaya hak kazandı. Tüm haftanın puanları toplandıktan sonra Ezgi ve Gözde son ikiye kaldı. Gözde ve kayınvalidesi Sevinç Dutçu 52 puanla yarışmaya veda etti. 68 puan toplayan Gülcan, 5 altın bileziğin sahibi oldu.

PARTNER Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor Kokusundan yanında durulmuyor! Fiyatını duyan şaşıp kalıyor
İlker Ayrık mayosunu giydi, mindere çıktı!İlker Ayrık mayosunu giydi, mindere çıktı!
Refika ile Öze Dönüş'ün konuğu Saffet Emre Tonguç!Refika ile Öze Dönüş'ün konuğu Saffet Emre Tonguç!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta gelinim mutfakta 1 şubat cuma sonuçları gelinim mutfakta kim elendi gelinim mutfakta hafta birincisi

En Çok Okunan Haberler

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel'e hapis cezası!

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Okul bahçesinde pompalı dehşeti! Kendisini taciz eden eniştesini...

Sadece göz rengi aynı kaldı!

Sadece göz rengi aynı kaldı!

Alarm verildi! 795 kilo bozuk et tespit edildi

Alarm verildi! 795 kilo bozuk et tespit edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

Şeyma'dan Acun'a şoke eden hareket

'Seni p...lerin elinden kurtardım' demişti! Yeni gelişme

'Seni p...lerin elinden kurtardım' demişti! Yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz 1 Şubat Cuma sonuçları

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu?

İlker Ayrık mayosunu giydi, mindere çıktı!

İlker Ayrık mayosunu giydi, mindere çıktı!

Refika ile Öze Dönüş'ün konuğu Saffet Emre Tonguç!

Refika ile Öze Dönüş'ün konuğu Saffet Emre Tonguç!

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!

Şarkıcı Lara'nın inanılmaz değişimi! Görenler tanıyamıyor!

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

Haluk Levent'e Kolombiya Devlet Başkanı'ndan teşekkür telefonu: 'Dünya AHBAP Oluyor'

Pelin Karahan ekranlara dönüyor

Pelin Karahan ekranlara dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.