Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Şubat Cuma sonuçları

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 46. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu! Altı altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Gülcan Ekinci ve Sina Malatya çiftinden biri kazandı. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 230. bölümünde en çok puanı toplayan gelin altı altın bileziğin sahibi oldu.

Hafta toplamında en az puanları Reyhan-Ezgi Yıldırım ile Sevinç-Gözde Dutçu çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 46. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

Gülcan, hafta sonu finalinde iddialı çıkışlarını sürdürdü, Songül Hanım ve Ezgi ile sert tartışmaların içine girdi. Gözde, Reyhan Hanım arasında söz kavgası yaşandı.

Gelinim Mutfakta 230. bölümünde Sevinç-Gözde Dutçu, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "fındıklı bohça kadayıfı tatlısı" tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 8 puan toplayan Gözde sonuncu oldu. Kayınvalidelerden toplamda 12 puan alan Gülcan 3’üncü oldu. 15 puan toplayan Sina, ise çeyrek altını almaya hak kazandı. Tüm haftanın puanları toplandıktan sonra Ezgi ve Gözde son ikiye kaldı. Gözde ve kayınvalidesi Sevinç Dutçu 52 puanla yarışmaya veda etti. 68 puan toplayan Gülcan, 5 altın bileziğin sahibi oldu.

