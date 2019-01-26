MAGAZİN

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 25 Ocak Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.01.2019 00:07 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 225. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Yarışmaya 25 Ocak Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 25 Ocak Cuma sonuçları

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 45. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Altı altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Gülcan Ekinci ve Ezgi Yıldırım çiftinden biri kazandı.

Hafta toplamında en az puanları Nilgün-Yağnur İşçiler ile Songül Sina Malatya çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 45. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK’TA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'nın 25 Ocak 2019'da yayınlanan 225. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “muhallebili kakaolu kek " tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 16 puanla gün birincisi olan Gülcan, çeyrek altını almaya kazandı. Sina ve Yağmur son ikiye kaldı. 59 puan toplayan Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün, yarışmadan elendi. Sıra haftanın birincisine geldiğinde ise sürpriz bir gelişme oldu. Hem Ezgi hem de Gülcan 62 puan aldı. Gelinler anlaşarak bilezikleri 3 - 3 bölüştüler. Elenen isim ise Nilgün-Yağnur ikilisi oldu.

gelinim2


PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
İşte ekranların yeni yemek yarışması: Lezzet Akademisi İşte ekranların yeni yemek yarışması: Lezzet Akademisi
Bugün hastanede 100. gün...Bugün hastanede 100. gün...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gelinim mutfakta 25 ocak cuma gelinim mutfakta haftanın sonuçları gelinim mutfakta kim elendi Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Hatay'da patlama! Ölüler var

Hatay'da patlama! Ölüler var

Ünlü oyuncuların fotoğraf gerilimi

Ünlü oyuncuların fotoğraf gerilimi

Okul müdürünün tacizi açık bırakılan telefonla ortaya çıktı

Okul müdürünün tacizi açık bırakılan telefonla ortaya çıktı

Serdar Aziz'den flaş açıklama

Serdar Aziz'den flaş açıklama

Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız

Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Ünlü modelin göğüsleri sosyal medyanın diline düştü

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Acun Ilıcalı'dan Survivor fotoğrafı

Eve kapandı... O isimden destek mesajı

Eve kapandı... O isimden destek mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte ekranların yeni yemek yarışması: Lezzet Akademisi

İşte ekranların yeni yemek yarışması: Lezzet Akademisi

Mehmet Ali Erbil'in yoğun bakımdaki 100. günü...

Bugün hastanede 100. gün...

Ünlü oyuncu paylaştı: Küçükken sarışındım

Ünlü oyuncu paylaştı: Küçükken sarışındım

Erkan Can'dan ağabeyine veda

Ünlü oyuncu ağabeyini toprağa verdi

Seda Sayan ve Zuhal Topal için bomba iddia

İki ünlü hakkında bomba iddia: Kavgalı gibi görünüp...

Eşref Kolçak’dan mesaj var: Daha gitmeye niyetim yok

Daha gitmeye niyetim yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.