Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 25 Ocak Cuma sonuçları

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 45. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Altı altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Gülcan Ekinci ve Ezgi Yıldırım çiftinden biri kazandı.

Hafta toplamında en az puanları Nilgün-Yağnur İşçiler ile Songül Sina Malatya çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 45. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 25 OCAK’TA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 25 Ocak 2019'da yayınlanan 225. bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Besime-Gülcan Ekinci, Songül-Sina Malatya ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri “muhallebili kakaolu kek " tarifi ile yarıştılar.

Gün değerlendirmesi sonunda; 16 puanla gün birincisi olan Gülcan, çeyrek altını almaya kazandı. Sina ve Yağmur son ikiye kaldı. 59 puan toplayan Yağnur ve kayınvalidesi Nilgün, yarışmadan elendi. Sıra haftanın birincisine geldiğinde ise sürpriz bir gelişme oldu. Hem Ezgi hem de Gülcan 62 puan aldı. Gelinler anlaşarak bilezikleri 3 - 3 bölüştüler. Elenen isim ise Nilgün-Yağnur ikilisi oldu.



