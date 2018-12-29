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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 28 Aralık Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.12.2018 02:06 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta 28 Aralık Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'da hafta finali olan 205. bölümünde en az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti. Hafta toplamında en az puanları Ziyafet-Elif ve Sevgül-Cansu çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 41. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu! İşte Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi ve elenen isim.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 28 Aralık Cuma sonuçları

Kanal D'de sunuculuğunu Fatih Ürek'in yaptığı sevilen yemek programı 'Gelinim Mutfakta'da 41. haftanın kazananı belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 205. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 41. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Rümeysa Aydın ve Yağnur İşçiler çiftinden biri kazandı. 205. bölümde gelinler, “yılbaşı kurabiyesi” tarifi ile kayınvalidelerin karşısına çıktı. Gün sonunda hem gün hem de haftanın birincisi netleşti ancak öncesinde büyük tartışmalar yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Gün değerlendirmesi ardından; 4 puan toplayan Elif gün sonuncusu, 14 puan alan Cansu üçüncü oldu. Kura sonucunda Rümeysa çeyrek altını almaya kazandı. Tüm günlerin değerlendirmesi neticesinde ise; son ikiye Cansu ve Elif kaldı. 49 puan toplayan Cansu ve kayınvalidesi Sevgül Hanım yarışmaya veda etti. 58 puan toplayan Elif, son anda elenmekten kurtuldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
69 puan toplayan Yağnur hem haftanın birincisi hem de 5 altın bileziğin sahibi oldu.

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