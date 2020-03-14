MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 00:51 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 480. bölümünde eleme ve birincilik heyecanı yaşandı. Gelinim Mutfakta'nın hafta finalinde gelinler tahinli pide yaparak mücadele etti. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 96. hafta finalinde altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim gitti? İşte Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma günü birincisi ve elenen isim.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 13 Mart Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta toplamında en düşük puanları Hüsniye-Hatice Karabulut ve Hanife-Başak Kuvel aldı. Gelinim Mutfakta'nın 96. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 13 Mart tarihli bölümünde haftanın en düşük puanını elde eden iki gelin Başak ve Hatice Hanım oldu. 47 puan elde eden Başak haftanın en az puanını alan yarışmacısı oldu. Hatice Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim oldu.

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 96. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Hafta toplamında en yüksek puanları Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Çiğdem-Elif Akçam çiftleri aldı. 5 altın bileziğin sahibi ise 71 puan toplayan Elif oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? Onu tanıyabildiniz mi?
Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta, gelinim mutfakta kim gitti, gelinim mutfakta kim elendi, gelinim mutfakta 13 mart cuma,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Tesettüre giren İrem Betil: Bu kadar çıplaklık olmaz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Aylık gelirini açıklayınca gündem oldu

Aylık gelirini açıklayınca gündem oldu

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Yasin durmuyor! 'Evrim öp bir kere...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Patates ve mercimek için yarıştılar! İşte Survivor son bölümde yaşananlar

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? Patates ve mercimek için yarıştılar! İşte Survivor son bölümde yaşananlar

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 13 Mart Cuma sonuçları ve kazanan isim

Yemekteyiz'in birincisi belli oldu!

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? Jüriden sürpriz eleme kararı! İşte Doya Doya Moda 13 Mart Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da jüriden şaşırtan karar!

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Şeyma Subaşı'dan Guido Senia ve İtalya açıklaması

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler tanıyamadı

Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin'i görenler tanıyamadı

Alessandra Ambrosio koronavirüs engeli tanımadı

Koronavirüs engeli tanımadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.