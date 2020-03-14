Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 13 Mart Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 13 Mart Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Hafta toplamında en düşük puanları Hüsniye-Hatice Karabulut ve Hanife-Başak Kuvel aldı. Gelinim Mutfakta'nın 96. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 13 Mart tarihli bölümünde haftanın en düşük puanını elde eden iki gelin Başak ve Hatice Hanım oldu. 47 puan elde eden Başak haftanın en az puanını alan yarışmacısı oldu. Hatice Gelinim Mutfakta'ya bu hafta veda eden isim oldu.

HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 96. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Hafta toplamında en yüksek puanları Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Çiğdem-Elif Akçam çiftleri aldı. 5 altın bileziğin sahibi ise 71 puan toplayan Elif oldu.

