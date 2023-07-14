Gelinim Mutfakta'da kim kazandı, birinci oldu? 14 Temmuz Gelinim Mutfakta'da 5. sezon şampiyonu belli oldu

Gelinim Mutfakta'da heyecan dorukta. Haftanın ne yüksek puanını alan gelini yarışmanın 5. sezon şampiyonu seçilecek. Gelinlerin yemek yaptığı ve kaynanaların puan verdiği Gelinim Mutfakta yarışmasını Nursel Engin sunmaktadır. İşte 14 Temmuz Gelinim Mutfakta'da yaşananlar ve 5. sezonun kazananı şampiyon isim...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN YEMEĞİ NE?

Gelinler haftanın birinci günü en güzel "lahm-ı kiraz tarifi" yapabilmek için kıyasıya mücadele etti.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ŞAMPİYON OLDU?

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da sezon finali heyecanı yaşandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'da Gönül, Dudu, Miyase ve Tuğba 5. sezonun birinci olabilmek için yarışıyorlar. 14 Temmuz Cuma günü yayınlanan yeni bölümde kazanan isim belli oldu. Beşinci sezonun şampiyonu Miyase seçildi. Tuğba ise 2. oldu.



