Gelinim Mutfakta'da ortam gerildi! Reyhan Hanım stüdyoyu terk etti!

Gelinim Mutfakta'da gerilim azalmıyor! Başak, Reyhan Hanım'ın verdiği puanlardan sonra ortalığı karıştıran bir suçlamada bulundu. Ezgi'nin özellikle sinyal vermek amaçlı yemeğini fazla kavurduğunu ve Reyhan Hanım'ın da bu yüzden gelinine en yüksek puanları verdiğini söyledi. Bu suçlayıcı yaklaşım sonrasında Reyhan Hanım çileden çıktı.

Sesini yükselten Reyhan Hanım ve Başak arasında büyük tartışma yaşandı.

Başak'a daha fazla dayanamayan Reyhan Hanım stüdyoyu terk etti. O gittikten sonra olay gelinlere sıçradı.

Ezgi hem kendi yemeğini hem de Reyhan Hanım'ı korumak için çaba harcadı. Başak'ın sürekli suçlayıcı tavrı Yasemin ve Tuğçe'yi de içine çekti. Stüdyoda sesler çok yükseldi ve hararetli tartışma herkesi çok gerdi.

