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Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 23:26 | Son Güncelleme

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması 24 Haziran Pazartesi günü 326. yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın son bölümünde gelinler kuşkonmazlı tepsi köfte yaptılar. Gelinim Mutfakta'da gün birincisi de belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta’da 24 Haziran Pazartesi günü çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Ezgi'nin olmaması ise merak uyandırdı. İşte son bölümde yaşananlar.

Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 326. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekici ve Hülya Bütün aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'ya dört yeni kişi katıldı. Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları bu hafta Zeynep Bütün ve gelini Hülya Bütün, Çiğdem Akçam ve gelini Elif Akçam oldu. Gelinim Mutfakta'nın 24 Haziran 2019'da yayınlanan 326. Bölümünde Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep Bütün- Hülya Bütün, Çiğdem Akçam- Elif Akçam “kuşkonmazlı tepsi köfte” tarifi ile yarıştılar. Gün sonuncusu 10 puanla Elif ve Hatice oldu. Kayınvalidelerden 14 puan toplayan Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı. Hülya, 12 puanla günü ikinci olarak tamamladı.

REYHAN HANIM VE EZGİ NEDEN YOK?
Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Ezgi'nin yarışmada olmamaları merak uyandırdı. Fatih Ürek programı açtığı sırada Reyhan Hanım ve Ezgi'nin yarıştığı masa boştu. Onları yerlerinde göremeyen yarışmacılar nedenini anlamaya çalıştılar. Fatih Bey, Ezgi'nin gönderdiği video mesajının olduğunu söyleyerek bu merakları giderdi.

Gelinim Mutfakta'nın altın rekortmeni gelini Ezgi, yarışmaya görüntülü bağlandı ve neden yarışmada olmadıkları yönündeki sorulara yanıt verdi. Oğlunun havale geçirdiğini belirten Ezgi, oğlunun her şeyden kıymetli olduğunu ve bu nedenle bir süre yarışmada yer alamayacaklarını söyledi.

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