Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Ezgi neden yok? Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta 326. bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekici ve Hülya Bütün aldı. Çeyrek altını ise, bir gelin kazandı.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'ya dört yeni kişi katıldı. Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacıları bu hafta Zeynep Bütün ve gelini Hülya Bütün, Çiğdem Akçam ve gelini Elif Akçam oldu. Gelinim Mutfakta'nın 24 Haziran 2019'da yayınlanan 326. Bölümünde Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep Bütün- Hülya Bütün, Çiğdem Akçam- Elif Akçam “kuşkonmazlı tepsi köfte” tarifi ile yarıştılar. Gün sonuncusu 10 puanla Elif ve Hatice oldu. Kayınvalidelerden 14 puan toplayan Gülcan, çeyrek altını almaya hak kazandı. Hülya, 12 puanla günü ikinci olarak tamamladı.

REYHAN HANIM VE EZGİ NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Ezgi'nin yarışmada olmamaları merak uyandırdı. Fatih Ürek programı açtığı sırada Reyhan Hanım ve Ezgi'nin yarıştığı masa boştu. Onları yerlerinde göremeyen yarışmacılar nedenini anlamaya çalıştılar. Fatih Bey, Ezgi'nin gönderdiği video mesajının olduğunu söyleyerek bu merakları giderdi.

Gelinim Mutfakta'nın altın rekortmeni gelini Ezgi, yarışmaya görüntülü bağlandı ve neden yarışmada olmadıkları yönündeki sorulara yanıt verdi. Oğlunun havale geçirdiğini belirten Ezgi, oğlunun her şeyden kıymetli olduğunu ve bu nedenle bir süre yarışmada yer alamayacaklarını söyledi.

