YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tatlı Tarifleri
  4. Gelinim Mutfakta kolay ev baklavası tarifi! Kolay ev baklavası nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta kolay ev baklavası tarifi! Kolay ev baklavası nasıl yapılır?

25.05.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü kolay ev baklavası tarifi verildi. Baklavayı sevenler ama evde baklava yapımının zor olduğunu düşünenlerin bu tarifi kaçırmaması gerekiyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri kolay ev baklavası nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte özel günlerin yıldızı olacak kolay ev baklavası tarifi...

Gelinim Mutfakta kolay ev baklavası tarifi! Kolay ev baklavası nasıl yapılır?

Kolay ev baklavası tarifleri en çok aratılan baklava tarifleri arasında yer alıyor. Evde baklava yapmak isteyen kişiler kolay ev baklavası tarifine göz atıyor. Bu enfes kolay ev baklavası tarifinin tadına doyum olmuyor.

MALZEMELER

  • 1 bardak sıvı yağ
  • 2 tane yumurta
  • 1 kaşık sirke
  • 1 bardak yoğurt (çok sulu olmasın)
  • 4.5 silme bardak un
  • ½ çay kaşığı tuz
  • 2.5 bardak dövülmüş ceviz (İçine serpmek için)
  • ½ paket kabartma tozu
  • Üzeri için gerekli malzemeler;
  • ½ bardak zeytinyağı
  • 125 gr tereyağı
  • Şerbeti için gerekli malzemeler;
  • ½ limon suyu (taze sıkılmış)
  • 3 bardak su
  • 3 bardak şeker

TARİF

  • Şerbet için şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başlamasının ardından limon suyunu içine dökün ve biraz daha bu şekilde kaynattıktan sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın.
  • Sonrasında baklava hamuru için gerekli malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve ardından yoğurun. Kıvamını aldıktan sonra 36 parçaya bölerek, 20 dakika boyunca dinlendirin. Parçaları altışarlı açın.
  • Bir parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra üstüne nişasta serpin. Yeniden üzerine diğer parça hamuru koyun. Tüm yufkalar bitince, oklavayla hepsini tepsi boyunda açarak, tepsiye yerleştirin. Ortasına cevizleri koyun. Sonrasında diğer yufkaları üzerine serin. Hepsi tamamen bitince istediğiniz şekilde kesebilirsiniz.
  • Eritilmiş tereyağını üzerine dökün. 200 derecelik fırında üstü kızarıncaya kadar pişirmeye devam edin. Fırından çıkardıktan sonra soğuyan şerbeti üzerine dökerek, her yere güzelce yedirin. En az 4 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pratik tencerede sufle tarifi! Lezzet şöleni yaratıyorPratik tencerede sufle tarifi! Lezzet şöleni yaratıyor
Anahtar Kelimeler:
tarifi Gelinim Mutfakta tarif

En Çok Okunan Haberler

Biricik Suden kaslarını paylaştı! Son haline gelen yorumlara şaşırtan ilişki yanıtı

Biricik Suden kaslarını paylaştı! Son haline gelen yorumlara şaşırtan ilişki yanıtı

Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu! "Bir takım taraftarı gibi değil..."

Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu! "Bir takım taraftarı gibi değil..."

Meksika tatilinden paylaştı! Bikini altı giymeyip...

Meksika tatilinden paylaştı! Bikini altı giymeyip...

Kat kat lezzet medovik pasta tarifi! Evde Rus pastası yapımı

Kat kat lezzet medovik pasta tarifi! Evde Rus pastası yapımı

Kahvaltı sofralarının ve arkadaş buluşmalarının mükemmel eşlikçisi! İşte en iyi dökme çay markaları

Kahvaltı sofralarının ve arkadaş buluşmalarının mükemmel eşlikçisi! İşte en iyi dökme çay markaları

Leziz bir sucuklu yumurtaya kim hayır diyebilir ki? Gelin en iyi sucuk markalarını keşfedelim

Leziz bir sucuklu yumurtaya kim hayır diyebilir ki? Gelin en iyi sucuk markalarını keşfedelim

İlginizi Çekebilir

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

Hollanda’da yalnız bulundu! “Annem ve babam depremde yaralandı”

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

15 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisi ifşa edildi! Meğerse tek değilmiş...

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Sevgilisi kadın çıktı! “Hiçbir şey anlamadım onu erkek zannediyordum”

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Binlerce dolarlık çantası denize düşünce kimseyi gözü görmedi

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.