Gelinim Mutfakta kolay ev baklavası tarifi! Kolay ev baklavası nasıl yapılır?

Kolay ev baklavası tarifleri en çok aratılan baklava tarifleri arasında yer alıyor. Evde baklava yapmak isteyen kişiler kolay ev baklavası tarifine göz atıyor. Bu enfes kolay ev baklavası tarifinin tadına doyum olmuyor.

MALZEMELER 1 bardak sıvı yağ

2 tane yumurta

1 kaşık sirke

1 bardak yoğurt (çok sulu olmasın)

4.5 silme bardak un

½ çay kaşığı tuz

2.5 bardak dövülmüş ceviz (İçine serpmek için)

½ paket kabartma tozu

Üzeri için gerekli malzemeler;

½ bardak zeytinyağı

125 gr tereyağı

Şerbeti için gerekli malzemeler;

½ limon suyu (taze sıkılmış)

3 bardak su

3 bardak şeker

TARİF Şerbet için şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Kaynamaya başlamasının ardından limon suyunu içine dökün ve biraz daha bu şekilde kaynattıktan sonra ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Sonrasında baklava hamuru için gerekli malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve ardından yoğurun. Kıvamını aldıktan sonra 36 parçaya bölerek, 20 dakika boyunca dinlendirin. Parçaları altışarlı açın.

Bir parçayı pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra üstüne nişasta serpin. Yeniden üzerine diğer parça hamuru koyun. Tüm yufkalar bitince, oklavayla hepsini tepsi boyunda açarak, tepsiye yerleştirin. Ortasına cevizleri koyun. Sonrasında diğer yufkaları üzerine serin. Hepsi tamamen bitince istediğiniz şekilde kesebilirsiniz.

Eritilmiş tereyağını üzerine dökün. 200 derecelik fırında üstü kızarıncaya kadar pişirmeye devam edin. Fırından çıkardıktan sonra soğuyan şerbeti üzerine dökerek, her yere güzelce yedirin. En az 4 saat beklettikten sonra servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

