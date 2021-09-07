Gelinim Mutfakta Nilgün Hanım'a ne oldu? Nilgün Hanım baygınlık geçirdi

Kanal D’nin gelin-kayınvalide konseptli yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta’nın yeni bölüm fragmanında Nilgün Hanım’ın baygınlık geçirmesi herkesi korkuttu. İzleyiciler, "Nilgün Hanım bayıldı mı, ne oldu? Nilgün Hanım'ın durumu nasıl?" gibi soruları araştırmaya başladı.

Stüdyoda korku dolu anlar yaşanırken Nilgün Hanım apar topar hastaneye kaldırıldı. Nilgün hanımın gelini Yağnur da korkusunu gizleyemedi.

GELİNİM MUTFAKTA NİLGÜN'E NE OLDU?

Nilgün Hanım, kaynanalar odasında kendinden geçti. Bunu fark edenler telaşla başına geldi. Ciddi bir durum olduğu anlaşılınca da Nilgün Hanım ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başta gelini Yağnur olmak üzere bu anları korku dolu gözlerle izledi.

Nilgün Hanım’ın bayılmadan önce Yaren’in yapıp getirdiği keki yemesi ise sosyal medyada dikkat çeken an olarak gündeme geldi. Kekin içindeki bir malzemeye alerjisi olduğu için bayıldığı yönünde yorumlar yapıldı.

Nilgün Hanım'ın fıstık alerjisi olduğu ortaya çıktı. Yağnur ise korku içinde ağlayarak "Çok üzgünüm. Ben nasıl akıl edemedim" dedi.

