MAGAZİN

Gelinim Mutfakta programında sinirler gerildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 01:14 | Son Güncelleme

Fatih Ürek'in sunduğu ve kavgaların eksik olmadığı Gelinim Mutfakta programında yine olay çıktı!

Gelinim Mutfakta programında sinirler gerildi

Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, çok sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta’a 'taklitçilik' suçlaması damga vurdu. Tuğba, Nurten Hanım’ı, Nurten Hanım ise Cansu'yu 'taklitçilikle' suçladı.

Tuğba, Nurten Hanım’ın programın bir nevi "ağası" gibi dolaştığını söyledi. Program öncesinde ve program esnasında kendisini fazla öne attığını düşündüğü Nurten Hanım’ı taklitçilikle suçladı. Gün sonu değerlendirmesinde bu konu işlenince büyük tartışma çıktı. Nurten Hanım kendisini savunurken Özlem de kayınvalidesine destek çıktı. Bir ara sesler çok yükseldi ve Fatih Ürek nidasıyla bu duruma tepki verdi. Sonrasında ise Nurten Hanım'ın, Cansu'yu taklitçilikle suçladığı vtr izlendi. Ona göre Cansu, önceki hafta elenen Başak ve yarışmadan kendi isteğiyle ayrılan Hatice'yi taklit ediyordu. Cansu kendisini Nurten Hanıma karşı savundu. Cansu'ya destek ise, Nurten Hanımın gelini Özlem'den geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta fatih ürek

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