Gelinliği benzer seçimiyle çok konuşulmuştu! Hatice bakın bu sefer oy kullanırken ne giydi

Yıllar önce çıkardığı şarkılarla tanınan Şarkıcı Hatice, 14 Mayıs'ta yapılan seçimde hangi cumhurbaşkanı adayına oy vereceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıklayan şarkıcı oy vermeye de gelinliği andıran bir kıyafetle gitmişti.

Hatice ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi için de hazırlıksız değildi. Hatice bu sefer de oy kullanmaya kırmızılar içinde gitti.

“Oyumu kullandım” yazan Hatice pozlarına "Yaşlandığınızda bile kamburunuz olmasın istiyorsanız dik durun. En büyük zenginlik budur. Dik duruşunuz varsa saygıyla, menfaatiniz varsa haramla yaşarsınız" notunu düştü.



