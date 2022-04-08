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  4. Gelirini açıkladı! Ayaklarıyla servet kazanan modelin günlük kazancı dudak uçuklattı

Gelirini açıkladı! Ayaklarıyla servet kazanan modelin günlük kazancı dudak uçuklattı

08.04.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Cat Mama ismiyle tanınan ve ‘21nosir’ kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir model, aylık kazancını açıklayarak herkesi şaşırttı. Ayaklarını fotoğraflarını ve videolarını sosyal medyada satan model günlük 600 sterlin (yaklaşık 11 bin 545 TL) kazandığını söyledi.

Gelirini açıkladı! Ayaklarıyla servet kazanan modelin günlük kazancı dudak uçuklattı

Sosyal medyadan ayaklarının fotoğraflarını ve videolarını satarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran model, ayak tırnaklarına dair olumsuz yorum yapan kullanıcılara adeta ateş püskürdü. Bir TikTok videosunda, Cat Mama takma adını kullanan kadın, 10 sterlin ile 647 sterlin arasında değişen tek seferlik ödemelerle dolu banka hesap özetini göstererek aylık gelirini takipçileriyle paylaştı.

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“BUNA NEDEN PARA ÖDÜYORLAR?”

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Cat Mama’nın gönderisine “Yaşamak için ayak fotoğraflarını satıyorsun” notunu eklemesi takipçilerinin tepkisine neden oldu. 20 yaşındaki sosyal medya fenomeni çeşitli tırnak stilleri ve aksesuarlarla desteklediği ayak görüntülerini haftalık bakımlarla güncellediğini söyledi. Kese ve nemlendirici maskelerin yanında kakao yağıyla masaj yaptığını dile getiren Cat Mama’ya sosyal medya kullanıcılarından ilginç bir tepki geldi. Kullanıcıların büyük bir bölümü aylık kazancını gördüğünde “İnternette ücretsiz olanlar dururken buna neden para ödüyorlar?” yorumunda birleşti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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