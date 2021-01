Gelsenkirchen'de Mesut Özil sevinci

Gelsenkirchen sokaklarında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Türk-Alman taraftarlar, Mesut Özil 'in bir dünya yıldızı olduğunu dile getirdiler. Alman taraftarlar, Mesut Özil'in aldığı kararları saygıyla karşıladıklarını ifade ederken, Türk futbolseverler ise yıldız futbolcunun Süper Lig'de forma giyecek olmasından dolayı sevinçli olduklarını dile getirdiler.

Almanya'da yaşayan Göksel Karataş, koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu ifade ederek, Mesut Özil'in Fenerbahçe transferine çok sevindiğini kaydetti. Göksel Karataş, "Kendisini buradan tanıyorum. Ağabeyi Mutlu ile futbol oynadık. Mesut'u 2 yıldır politika meselesinden dolayı Arsenal'de doğru dürüst oynatmadılar. Biliyorsunuz, Dünya Kupası'nda bütün takım oynamadı, ama Mesut'a patladı. Hemşehrim Mesut Özil, ben de Devrekliyim. Gerçekten çok sevindim. Mesut, bildiğimiz klasik on numara oyuncu. Yanında oynayacak oyuncularla uyum sağlanır ve Mesut'un atacağı mükemmel ara paslarını forvet oyuncuları iyi takip ederse, çok başarılı olur. Canlı yayında ben de izledim, Bundesliga'ya Almanya'ya dönmeme kararını doğru buluyorum. Koronavirüsten dolayı bir çok sorun varken Almanya'da medya Mesut Özil ile uğraşıyor. Neden gelsin buraya Mesut, ben de olsam ben de gelmem" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in çocukluğunun geçtiği mahallede oturduğunu ifade eden Arnavut futbolsever ise, "Kendisini eskiden beri takip ediyorum. Mesut Özil'in Türkiye'ye transfer olmasına olumlu bakıyorum. Her insan, ailesinin ülkesine gitmek ister, bunu hayal eder. Ben, Real Madrid taraftarıyım, ama Arsenal gibi kulüpleri de takip ediyorum. Mesut Özil, hoca yüzünden aylarca forma giyemedi. Politika spora karıştırılmamalı. Mesut Özil ülkesinin Cumhurbaşkanı ile resim çekilmesiyle ilgili tartışmalarda, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) çocukça işler yaptı. Ben de futbolcu olsaydım Arnavutluk Başkanı ile resim çektirirdim, bunda ne var. Mesut Özil'e Almanya'da haksızlık yapıldı" dedi.

"MESUT'UN FENERBAHÇE'YE GELMESİ İLE YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Fenerbahçe taraftarı olduğunu dile getiren Tekin Çağlayan da, "Mesut'un bize gelmesiyle, yeniden doğmuş gibi hissediyoruz kendimizi. Başarılı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah sakatlık olmaz. Bazı futbolcular geliyor, sonra sakatlıklar yaşıyor. Ümit ediyoruz ki sakatlık olmasın. Fenerbahçe için çok iyi bir şey oldu. Bizim çocuğumuz, evladımız. Fenerbahçeli de kendisi, imza töreninde de söyledi" diye konuştu.

"MESUT NEREDE OYNARSA OYNASIN, HER ŞEKİLDE AYAK UYDURABİLECEĞİNE İNANIYORUM"

Gelsenkirchen Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ercüment Salman ise, "Mesut Özil'in transferiyle çifte sevinç yaşıyoruz. Çok olumlu değerlendiriyoruz. Mesut Özil gibi bir dünya yıldızının Fenerbahçe renklerine bağlanması, Fenerbahçe'ye gönül vermesi bizleri çok sevindirdi. Sayın Başkanımız Ali Koç 'evin oğlu' diyor, ben hem Türkiye'de evin oğlu, hem de burada bizim şehrimizin oğlu şeklinde tamamlıyorum. Yani biz, çifte seviniyoruz. Dernek olarak duyumlarımız vardı, olacağına inanıyorduk, ama resmi açıklamaya kadar mecbur bekledik. Profesyonel futbolcuların her zaman her yerde, oynayabileceğini düşünüyorum. Onun için Mesut, bir dünya yıldızı. Mesut nerede oynarsa oynasın, her şekilde ayak uydurabileceğine inanıyorum. Dernek üyelerimize gelecekte, evimizin oğlu Mesut ile ilgili sürprizimiz olacaktır" dedi.