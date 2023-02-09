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Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün var mı, neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

09.02.2023 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Show TV'nin en çok takip edilen işlerinden biri oldu. Ertan Saban'ın başrolde olduğu diziye ilgi oldukça yoğun. Her hafta perşembe günü yeni bölümü yayınlanan dizi, Show TV'nin bugünkü yayın akışında yer almadı. İzleyiciler dizi ile ilgili gelişmeleri merak ediyorlar. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün var mı, neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün var mı, neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk gibi oyuncuları kadrosunda bulunduruyor. Show TV'de ekrana gelen dizi geniş bir izleyici kitlesine sahip. Kahramanmaraş depremi nedeniyle dizilere bir süre ara verilmişti. Bu akşam dizinin yeni bölümü yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki Gelsin Hayat Bildiği Gibi bugün var mı, neden yok? Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ BUGÜN VAR MI?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam yeni bölümü ile ekranlarda olmayacak. Dizinin yayın saatinde deprem özel programı yayınlanacak.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak henüz belli değil. Dizinin haftaya kaldığı yerden devam edeceği tahmin edilse de konuyla ilgili yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

SHOW TV 9 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
12:00 Show Ana Haber
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Habertürk Ortak Yayın(Süresiz)

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