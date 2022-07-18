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Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi için geri sayım başladı! Ünlü isimler başrollerde

18.07.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gani Müjde imzalı Show TV'nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi için geri sayım başladı. Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan'ın başrollerde oynadığı diziden yeni kareler de yayınlandı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi için geri sayım başladı! Ünlü isimler başrollerde

Perşembe akşamı Show TV’de ekran yolculuğuna başlayacak, BKM’nin yeni dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'den yeni kareler paylaşıldı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (6)

YEDİ EMİN'İN ÖYKÜSÜ

Dizide Yedi Emin namıyla yeraltı dünyasını titreten, ardından kirli geçmişini ardında bırakıp polisle yaptığı işbirliği sonucunda coğrafya öğretmeni olarak yeni bir hayata başlayan Sadi Payaslı’nın öyküsü anlatılıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (2)

Sadi Payaslı ve kendisine göz kulak olmakla görevlendirilen polis memuru Songül arasındaki tatlı sert atışmalar da ilk bölümde dikkat çekecek.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (4)

Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Ayşe Kırca, Sanem Babi, Onur Özer, Rojbin Erden, Ali Berge, Furkan Murat Uğur, Murat Göçmez gibi deneyimli ve genç isimler bir arada.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (1)


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