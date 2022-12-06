Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş bacak dekoltesiyle geceye damga vurdu!

Altın Kelebek Töreni'nde Parlayan Yıldız Ödül'üne layık görülen Nilsu Berfin Aktaş, şıklığıyla bakana bir daha baktırdı.

24 yaşındaki güzel oyuncu, organizasyon öncesi menajeri Ufuk Ergin ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

2019 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiriyor.

Özel hayatıyla merak uyandıran Nilsu Berfin Aktaş'ın, sevgilisi Serdar Sertçelik ile gizlice evlendiği iddia edilmişti.

Yalnızca kabiliyetiyle değil güzelliğiyle de ilgi odağı olan genç oyuncu, bazı takipçileri tarafından dünyaca ünlü model Gigi Hadid'e benzetiliyor.

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Aktaş'ın Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi mevcut.



