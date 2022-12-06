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  4. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş bacak dekoltesiyle geceye damga vurdu!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş bacak dekoltesiyle geceye damga vurdu!

06.12.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

48. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne sanat camiasından birçok ünlü isim akın etti. Gecede ödül alanlardan biri de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'tı. Galada beyaz bir elbise tercih eden güzel oyuncu, derin yırtmacıyla dikkat çekti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş bacak dekoltesiyle geceye damga vurdu!
  1. Altın Kelebek Töreni'nde Parlayan Yıldız Ödül'üne layık görülen Nilsu Berfin Aktaş, şıklığıyla bakana bir daha baktırdı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmacıyla geceye damga vurdu!

24 yaşındaki güzel oyuncu, organizasyon öncesi menajeri Ufuk Ergin ile poz vermeyi de ihmal etmedi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmacıyla geceye damga vurdu!

2019 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde rol alan Nilsu Berfin Aktaş, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiriyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmacıyla geceye damga vurdu!

Özel hayatıyla merak uyandıran Nilsu Berfin Aktaş'ın, sevgilisi Serdar Sertçelik ile gizlice evlendiği iddia edilmişti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmacıyla geceye damga vurdu!

Yalnızca kabiliyetiyle değil güzelliğiyle de ilgi odağı olan genç oyuncu, bazı takipçileri tarafından dünyaca ünlü model Gigi Hadid'e benzetiliyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmacıyla geceye damga vurdu!

Sosyal medyada hayatına dair kareler paylaşan Aktaş'ın Instagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi mevcut.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmacıyla geceye damga vurdu!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmacıyla geceye damga vurdu!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmacıyla geceye damga vurdu!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Gizem'i Nilsu Berfin Aktaş derin yırtmacıyla geceye damga vurdu!


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