Genç anne kalıplarını alt üst eden Christina Öztürk, 23 yaşında olmasına rağmen 11 çocuk sahibi oldu

Christina 17 yaşındayken ilk çocuğu olan Victoria’yı kucağına aldı. O dönemde bekar bir anneydi ve aşkı bulunca hayatı bir anda değişti. İlk görüşte eşine aşık oldu ve onun da geniş bir aile hayali kurması ikilinin yollarını kesiştirdi. Nikah masasında başlayan maceraya sevgi dolu bir yuvaya dönüştü.

ÇOCUKLARIN ÇOĞU AYNI YAŞTA

Christina ve eşinin çocuklarının büyük bir bölümü aynı yaşta. Aynı anda birden çok çocuğa sahip olmak isteyen çift taşıyıcı annelik fikrine yöneldi. 11 çocuklarının biyolojik olarak anne ve babası olan çift henüz sayılarını kesinleştirmese de daha çok çocuğa sahip olmak istiyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ EŞİ

Christina’nın eşi çocukların bakımıyla yakından ilgilenen oldukça sevgi dolu bir babadır. Çocukların en iyi şekilde bakılmasına yardımcı olmak için dadılar ve asistanlar Christina’nın etrafında adeta pervane oluyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık çocukları ve eşiyle paylaşım yapan Christina, çocuklarla ilgili sorumlulukları eşiyle aralarında paylaştıklarının altını çiziyor.



