Genç kadının alkolmetre bahanesi şaşırttı

İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki Scarlett Harrison, alkol testi için polis tarafından durduruldu.
Alkolmetre bahanesi şaşırttı
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İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki Scarlett Harrison, alkol testi için polis tarafından durduruldu.
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İlk testte azami seviyenin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen genç kadın polis merkezine yönlendirildi.
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Merkezdeki polisler Scarlett'ten alkolmetreyi ikinci defa üflemesini istedi.
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Scarlett'in verdiği cevap ise polis memurlarını şaşırttı.
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Genç kadın, dudaklarındaki kolajen implantların alkolmetreyi üflemesini zorlaştırdığını bahane ederek "Dudaklarım çok büyük" cevabını verdi.
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Dört defa alkolmetreyi üfleme girişiminde bulunan Scarlett'e kamu davası açıldı.
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Dava sonucunda Scarlett'in ehliyetine 16 ay süre ile el konuldu ve 2 bin 200 lira para cezası verildi.
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Cezanın ardından genç kızın babasının ilk işi otomobili satmak oldu.
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