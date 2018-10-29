Genç kadının alkolmetre bahanesi şaşırttı

İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki Scarlett Harrison, alkol testi için polis tarafından durduruldu.

İngiltere'de yaşayan 20 yaşındaki Scarlett Harrison, alkol testi için polis tarafından durduruldu.

İlk testte azami seviyenin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen genç kadın polis merkezine yönlendirildi.

Merkezdeki polisler Scarlett'ten alkolmetreyi ikinci defa üflemesini istedi.

Scarlett'in verdiği cevap ise polis memurlarını şaşırttı.

Genç kadın, dudaklarındaki kolajen implantların alkolmetreyi üflemesini zorlaştırdığını bahane ederek "Dudaklarım çok büyük" cevabını verdi.

Dört defa alkolmetreyi üfleme girişiminde bulunan Scarlett'e kamu davası açıldı.

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Dava sonucunda Scarlett'in ehliyetine 16 ay süre ile el konuldu ve 2 bin 200 lira para cezası verildi.