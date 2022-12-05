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Genç kadının trajik ölümü denizi kırmızıya boyadı! Teknenin pervanesine kapılınca feci şekilde can verdi

05.12.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki Natalia Andrea Larranaga Fajardo, Kolombiya'nın San Andres kentindeki White Wata Plajı'nda meydana gelen korkunç olaydan sonra hayatını kaybetti. Suya düşen parmak arası terliklerini almak için denize atlayan genç kadın, hareket halindeki bir teknenin pervanesine kapıldı ve aldığı korkunç yaralarla denizi kırmızıya boyadı.

Genç kadının trajik ölümü denizi kırmızıya boyadı! Teknenin pervanesine kapılınca feci şekilde can verdi

27 Kasım'da, Kolombiya'nın Cali kentinde meydana gelen olayda, Natalia'a bacaklarından, kalçasından ve sırtının alt kısmından korkunç yaralar aldı. Öyle çok kan kaybetti ki ortaya çıkan görüntü şahit olanların feryat etmesine neden oldu. Trajedinin ardından çekilen kamera görüntülerinde görgü tanıklarının çığlıklar attığı görülüyordu.

KALBİ DURDU

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Genç kadın, jet ski ile hızla adadaki bir hastaneye götürüldü ve ameliyata alındı. Ancak daha sonra kalp krizi geçirdi ve sağlık görevlileri, onu hayata döndürmek zorunda kaldı.

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Ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Natalia, ertesi sabah erken saatlerde başka bir kalp krizi geçirdi. Genç kadının kalbi durdu ve bu kez ölümcül oldu.

SORGUYA ALINDILAR

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Edinilen bilgiye göre, olaya karışan teknede 24 turist ve iki mürettebat bulunuyordu. Kolombiya deniz yetkililerinden Dimar, yaptığı açıklamada, "Gemi hareketsiz hale getirildi ve iki mürettebat, gerekli soruşturma sürecinin bir parçası olarak Kolombiya Donanması Sahil Güvenlik tarafından ilgili yetkililerin emrine verildi." diye açıkladı.

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Ayrıca San Andres'teki yetkililer, yüzücülere hareket halindeki teknelerden uzak durmalarını ve suya girmeleri halinde mürettebata haber vermelerini hatırlattı.

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Kolombiya kaza pervane

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