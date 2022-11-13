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  4. Korku filmlerini aratmayan manzara: Garajın kapısı kapanırken altına sıkışınca feci şekilde can verdiler!

Korku filmlerini aratmayan manzara: Garajın kapısı kapanırken altına sıkışınca feci şekilde can verdiler!

13.11.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'nın Melbourne bölgesinde yaşanan korkunç kaza yürek burktu. Henüz aydınlatılamayan olayda iki genç bir garajın kapısına sıkıştı. Gençlerden biri olay yerinde feci şekilde can verip hayatını kaybederken diğerinin tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Güney Batı Melbourne , Newport'taki bir eve acil servis çağrıldı. İki genç çocuğun bir aile evinin garaj kapısında sıkışıp kaldıkları olayda garaj kapısında sıkışan genç çocuk hayatını kaybederken, ikinci çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi ancak çocukların nasıl mahsur kaldıkları henüz keşfedilmedi. Victoria Polisi, olayın şüpheli olarak değerlendirilmediğini söylerken, hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin devam ettiği aktarıldı ancak durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.


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Avustralya kaza

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