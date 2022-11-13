Korku filmlerini aratmayan manzara: Garajın kapısı kapanırken altına sıkışınca feci şekilde can verdiler!

Cumartesi günü saat 19.30 sıralarında Güney Batı Melbourne , Newport'taki bir eve acil servis çağrıldı. İki genç çocuğun bir aile evinin garaj kapısında sıkışıp kaldıkları olayda garaj kapısında sıkışan genç çocuk hayatını kaybederken, ikinci çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Polis, ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi ancak çocukların nasıl mahsur kaldıkları henüz keşfedilmedi. Victoria Polisi, olayın şüpheli olarak değerlendirilmediğini söylerken, hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisinin devam ettiği aktarıldı ancak durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.



