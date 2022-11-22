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Korkunç kaza! Konveyör bandına düşen kadn patates parçalayıcı tarafından ezilerek öldürüldü

22.11.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 yaşındaki Rafaela Alves dos Santos, Brezilya’nın güneydoğundaki Perdizes’teki iş yerinde meydana gelen korkunç kazada hayatını kaybetti. İş yerindeki endüstriyel patates parçalama makinesine düşen kadın motor takozu tarafından ezilmeden önce öldü.

Korkunç kaza! Konveyör bandına düşen kadn patates parçalayıcı tarafından ezilerek öldürüldü

Brezilya’nın Perdizes şehrindeki bir patates fabrikası korkunç bir kazaya ev sahipliği yaptı. Yaşanan olayda 24 yaşındaki Rafaela Alves das Santos isimli genç kadın hayatını kaybetti. Olaya ilişkin raporda genç kadının patatesleri doğurmak üzere taşıyan bandın üzerine düştüğü ve motor takozu tarafından ezilerek kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

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Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Santa Luzio do Itanhy bölgesinden gelen Santos, kapalı olan makinenin otomatik olarak çalışmasından sonra kazayı yaşadı. Ölümle ilgili soruşturma devam ederken makinenin birdenbire çalışmasının nedenleri araştırılıyor.

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Anne Carla Dias Alves, kızının ölümüyle birlikte derin bir üzüntü yaşayarak, “Hayallerinin peşinden gidiyordu. Hem çalışıp hem de benimle ilgileniyordu. Onunla aramızda özel bir bağ vardı. Olanlara inanamıyorum. Çok üzgünüm” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
patates Brezilya fabrika

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