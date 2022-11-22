Korkunç kaza! Konveyör bandına düşen kadn patates parçalayıcı tarafından ezilerek öldürüldü

Brezilya’nın Perdizes şehrindeki bir patates fabrikası korkunç bir kazaya ev sahipliği yaptı. Yaşanan olayda 24 yaşındaki Rafaela Alves das Santos isimli genç kadın hayatını kaybetti. Olaya ilişkin raporda genç kadının patatesleri doğurmak üzere taşıyan bandın üzerine düştüğü ve motor takozu tarafından ezilerek kafa travması nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Santa Luzio do Itanhy bölgesinden gelen Santos, kapalı olan makinenin otomatik olarak çalışmasından sonra kazayı yaşadı. Ölümle ilgili soruşturma devam ederken makinenin birdenbire çalışmasının nedenleri araştırılıyor.

Anne Carla Dias Alves, kızının ölümüyle birlikte derin bir üzüntü yaşayarak, “Hayallerinin peşinden gidiyordu. Hem çalışıp hem de benimle ilgileniyordu. Onunla aramızda özel bir bağ vardı. Olanlara inanamıyorum. Çok üzgünüm” dedi.