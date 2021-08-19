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Genç kıza dolmuşla çarpıp zorla başörtüsünü çıkartmışlardı! İstenen ceza belli oldu

19.08.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'a çarpan dolmuş şoförü ve Yılmaz'ı darp ederek başörtüsünü zorla çıkaran eşine hapis cezası istemiyle dava açıldı. Açılan davada, Yılmaz'a küfür eden şoför için 8 yıl 4 ay, genç kızın başörtüsünü zorla çıkararak, “Sen AK Parti’nin köpeğisin” diye bağırıp kafasına ve sırtına defalarca vuran eşi içinse 11 yıl 4 aya kadar hapis isteminde bulunuldu.

Genç kıza dolmuşla çarpıp zorla başörtüsünü çıkartmışlardı! İstenen ceza belli oldu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde geçtiğimiz Kurban Bayramı’nın 3. günü yaşanan olayda 23 yaşındaki Rabia Yılmaz, saat 18.25 sıralarında iki kişinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. ATM’den para çektiği sırada Buca-Bornova hattında çalışan Ramazan E. isimli dolmuş şoförünün minibüsü ile üzerine doğru geri manevra yaptığını ve aracın altında kalma tehlikesi atlattığını savunan Yılmaz, şoför ile tartıştı. Ramazan E.’nin eşi Yeliz E. ise Yılmaz’a küfürler savurarak özür dilemesini istedi ve sonrasında araçtan inerek Yılmaz’ın başörtüsünü çıkarıp, “Sen AK Parti’nin köpeğisin” diye bağırarak kafasına ve sırtına defalarca vurdu.

Yaşanan olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Olayın anlatıldığı iddianamede, Rabia Yılmaz’ın olayın ardından aldığı sağlık raporunda, vücudunun çeşitli yerlerinde 10 santimetrekare ve 3 santimetrekarelik ekimozlara rastlandığı ifade edildi.

Şüpheli Ramazan E.’nin genç kıza “o...” ve “gerizekalı” diyerek hakaret ettiği ve her iki şüphelinin de Yılmaz’a yönelik “Sen kapalı mısın? AKP’nin köpeğisin. Sen namuslu musun” dedikleri ifade edildi. Şüphelilerden Yeliz E.’nin genç kıza ayrıca, “Sen dua et ben özel bir yerde çalışıyorum. Yoksa seni mahvetmiştim” diyerek tehditte bulunduğu da iddianamede yer aldı.

SABIKASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli eşlerin genç kızı kasten yaraladıkları savunulan iddianamede, Ramazan E.’nin daha önceden sabıkasının olduğu ve bu nedenle “tekerrür hükümleri”nin uygulanması istendi.

Şüphelilerden Ramazan E.’nin ‘Kasten yaralama’, ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması, Yeliz E.’nin ise ‘Kasten yaralama’, ‘Tehdit’, ‘İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ ve ‘Hakaret’ suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

İHA

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İzmir
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