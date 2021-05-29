Genç kıza iğrenç taciz dayakla son buldu

Edinilen bilgiye göre, uygulama üzerinden beyaz eşyasını satan üniversiteli genç kız ile ürünle ilgili fiyat konusunda pazarlık eden şahıs, daha sonra genç kıza ahlaksız teklifte bulunarak taciz mesajı attı. Yaşadıkları karşısında neye uğradığını şaşıran kız durumu erkek arkadaşına söyledi.

İlçe merkezinde genç kızla bulaşacağını sanan şahsın yanına gelen 3 kişiyi görünce bir anda kaçmaya başladı. 3 kişi peşinden koştuğu kişiyi yakaladıktan sonra aralarına alıp yumruklarıyla darp etti. Sapık bu diyerek bağıran gençlerin yumruk ve tekmeleri ile neye uğradığını şaşıran ve isminin R.Z.A. olduğu şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

