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Genco Erkal, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktı

25.11.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Erkal, paylaşımlarında hakaret unsuru olmadığını belirterek beraatını talep etti.

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Genco Erkal avukatlarıyla katıldı. Erkal'a destek olmak için piyanist Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Milletvekili Ahmet Şık da duruşmaya geldi. Hâkim, duruşma salonunun küçük olması ve pandemi gerekçesiyle sınırlı sayıda basın mensubu ve izleyiciyi ısrarlı talepler üzerine kabul etti.

"HAKARET UNSURU OLMADIĞINA İNANIYORUM"

Genco Erkal savunmasında, Twitter paylaşımlarında herhangi bir hakaret unsuru olmadığına inanıyorum. Burada davaya konu 3 tweet 5 yıl öncesine aittir" dedi. Erkal, Ayder Yaylası ile ilgili paylaşımda mevcut iktidarı eleştirdiğini belirtti.

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"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE CİDDİ BASKI VAR”

Genco Erkal, "Burada ifade özgürlüğüne ciddi baskı vardır. AİHM'in Şörli kararı ile bundan böyle Cumhurbaşkanı'na hakaret diye bir suç kabul etmemektedir. İnsan haklarına aykırı olduğunu söylemektedir. Takdir mahkemenindir. İddianameye konu söylemler hakaret suçunu oluşturmadığından beraatime karar verilsin" dedi. Hakimin, mahkumiyet hükmü verilirse hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesini kabul edip etmediği sorusuna Erkal, "Rıza göstermiyorum" dedi. Erkal'ın avukatı Turgut Kazan da Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasının AİHM'in son dönemde verdiği kararlarla uygulanamaz hale geldiğini, Anayasa'nın ihlal edildiğini ifade etti.

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CUMHURBAŞKANI AVUKATI: ALENEN HAKARET ETTİĞİ ORTADADIR

Cumhurbaşkanı avukatı Emine Nur Çakır ise "Anayasanın 26. maddesi her ne kadar düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinden bahsetmiş ise de eleştiriler gerçek olgular üzerinden yapılmayarak bu sınırlar aşılmıştır. Söz konusu tweetlerin alenen hakaret ettiği ortadadır. Çobanlık benzetmesiyle müvekkilimin kişilik hakları ihlal edilmiştir. Katılma talebimiz vardır, sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi. Mahkeme, suçtan doğrudan zarar gördüğü gerekçesiyle Cumhurbaşkanı avukatının katılma talebi kabul edildi.

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DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere savcılığa gönderilmesine karar veren mahkeme, bir dahaki duruşmanın büyük bir salonda yapılmasına karar bağladı. Duruşma 11 Mart'a ertelendi.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Duruşma çıkışında adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Genco Erkal, "Dava devam ediyor, Mart'a ertelendi. Devam ettiği için de çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yazılı savunmamı birazdan eve gidince basına yazılı olarak ileteceğim. Başka bir şey söylemeyeceğim. Bana böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyum aslında. Çünkü burada ben kendimi savunabiliyorum sizlerde şahit olabiliyorsunuz. Bana yapılan suçlamaları açıkça savunabiliyorum. Sadece o suçlamaların cevabını değil, aslında dünya görüşümü bütün bu içinde yaşadığımız düzenin eleştirisini de dile getiriyorum. Bundan sonraki duruşmada da daha da çok konuşacağım" dedi.

İDDİANAME

İddianamede, Genco Erkal'ın 3 farklı paylaşımında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirtilerek 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

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Genco Erkal
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