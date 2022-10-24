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Geordie Shore yıldızı Chantelle Connelly estetik itirafıyla gündem oldu! “Daha büyüğünü istiyorum”

24.10.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yayınlanan Geordie Shore realite şovuna katıldıktan sonra kısa sürede gündem yaratan Chantelle Connelly sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not almaya devam ediyor. Estetik ameliyatlarıyla yeni bir bedene kavuştuğunu ifade eden Connelly durmayacağını söyleyerek gelecekteki estetik prosedürlerinden söz etti.

Geordie Shore yıldızı Chantelle Connelly estetik itirafıyla gündem oldu! “Daha büyüğünü istiyorum”

İngiltere’de yayınlanan Geordie Shore realite şovuna yarışmacı olarak katıldıktan sonra dikkatleri üzerine çeken Chantelle Connelly mevcut kalça implantlarının küçük olduğunu ve bu yüzden büyütmek istediğini söyledi. Daha öncesinde göğüs, burun ve kalça ameliyatı olduğundan söz eden Connelly, değişimine devam etmek istediği sürece hiçbir gücün kendisini durduramayacağını ifade etti. Sosyal medyadan cesur paylaşımlar yapan Connelly ilk estetik operasyonunun ise kalça implantlarını büyütmek olacağını itiraf etti.

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Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını sattığını dile getiren Connelly, “Ödeme alıyorum çünkü insanlar benimle sohbet etmeyi seviyor. En çok parayı veren benim fotoğraflarımı kazanıyor. Bir ayak fotoğrafımı 100 sterline (2 bin 104 TL) satabilirim. Bazen bu rakam 1000 sterlin (21 bin TL) dahi olabilir. Şimdi yeniden kalça ameliyatı olacağım. Daha büyüğünü istiyorum” dedi.

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