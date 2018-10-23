George Soros’a bombalı suikast girişimi!

Demokratlara verdiği destek nedeniyle aşırı sağcı grupların hedeflerinden biri olan Soros’un evde bulunmadığı sırada eve ulaşan patlayıcı madde içeren paket, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Yerel polis güçlerinin yanı sıra FBI ajanları ve ilk yardım ekiplerinin de Soros’un evine akın etmelerine yol açan olayla ilgili olarak açıklanan bilgilere göre, Soros’un çalşanlarndan biri posta kutusuna bırakılan paketi kontrol etti.
Paketin içinde patlayıcı madde olduğunu anlayan kişi, paketi ormanlık alana doğru uzaklaştırdıktan sonra polisi aradı. Westchester’in Bedford bölgesine bağlı Katonah semtinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın, terör bağlantısı olduğu gerekçesiyle FBI’a devredildiği belirtildi.
1930 yılında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de doğdu. Oxford Üniversitesi'nde School of Economist Fakültesinde ekonomi bölümünü bitirdi.
1970 yılında Jim Rogers ile birlikte Quantum Yatırım Fonu'nu kurduktan sonra fon ciddi kazançlar elde etti. 1993 yılında Açık Toplum Enstitüsü'nü kurdu. Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye Şubesi OSIAF (Açık Toplum Enstitüsü Yardım Vakfı)'tır. 2006 yılında verdiği demeçte, Kadife Devrimi'ni mali olarak desteklediğini açıkladı.
New School of Social Research, Budapest University of Echonomics, Oxford Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden fahri doktora ünvanını aldı. Bologna Üniversitesi, dünya çapında açık toplumlar yaratmak yolundaki çalışmaları sebebiyle George Saros'a üniversitenin en büyük onur ünvanı olan “Laurea Honoris Casua” verdi.
George Soros, beş çocuk babasıdır.
DHA
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