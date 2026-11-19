Bu haberi okumadan dışarı çıkmayın! 32 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Bursa, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YER YER KUVVETLİ OLACAK

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük, Ordu, Adana, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman illerinin kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

FIRTINAYA DİKKAT

Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde güney yönlerden, kuvvetli (50-70 km/sa) olarak eseceği yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 3-5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmeyeceği belirtilirken rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği yer yer çok kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji kuvvetli yağış ve rüzgar için de vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

"Yağışların, Karadeniz kıyıları (Samsun ve Sinop hariç), Adana, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ile Diyarbakır, Van, Siirt ve Batman illerinin kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde güney yönlerden, kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

SARI ALARM! 32 İL SIRALANDI

Meteoroloji'nin 19 Kasım tarihli tahmininde Amasya, Bingöl, Bursa, Edirne, Gümüşhane, İstanbul, Kırklareli, Kahramanmaraş, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bilecik, Bitlis, Diyarbakır, Giresun, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Muş, Sakarya, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Van, Batman, Yalova ve Osmaniye için sarı uyarı verildi.

Meteoroloji sarı alarmı 'az tehlikeli' olarak nitelendiriyor.