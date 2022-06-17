Gerçek bambaşkaymış! Yabancılar için çalıştığı iddia edilen dansöz, casusluk suçundan tutuklandı

Rusya'da uluslararası bir dansöz, suçlu bulunması halinde kendisini 20 yıla kadar hapis cezasına çarptıracak yeni bir casusluk davasında vatan hainliği suçundan tutuklandı. Yaşanan gelişmede devlet yetkilileri soruşturma başlatırken aynı zamanda iş analisti olarak çalışan 33 yaşındaki Zavalishina’ın devlet sırlarını yabancı ülke temsilcilerine verdiği öne sürüldü. Moskova’dan İsviçre’ye kaçmak üzereyken yakalanan Zavalishina’nın bağlantılı olduğu ülkeler açıklanmadı.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞIYLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Rus istihbaratı tarafından yakalanan Zavalishina hakkında yetkililer Rus TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, “Rus istihbarat birimleri Moskova’da yaşayan Rus vatandaşı ES Zavalishina'yı gözaltına aldı. Vatana ihanet suçundan yakalanan kadına dair casusluk şüphesi üzerinde duruluyor. Soruşturma devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Olayın Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantısının araştırıldığını belirten yetkililer Zavalishina’ın suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı ifade etti. Ağustos ayında mahkemeye çıkması beklenen kadının o sürece kadar cezaevinde kalmasına karar verildi.



