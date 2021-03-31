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Gerçek Sağlar Alnıaçık kimdir? Gerçek Sağlar Alnıaçık kaç yaşında? Gerçek Sağlar Alnıaçık evli mi?

31.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında ilk bölümü ile ekranlara gelecek olan Kırmızı Kamyon dizisi oyuncularından Gerçek Sağlar Alnıaçık, Kültür ve Turizm Eski Bakanlarından olan Fikri Sağlar’ın üvey kızıdır. Gerçek Sağlar Alnıaçık’ın öz babası 2000 yılında vefat eden sinema ve tiyatro sanatçısı Mehmet Büyükağaoğlu’dur.

Gerçek Sağlar Alnıaçık kimdir? Gerçek Sağlar Alnıaçık kaç yaşında? Gerçek Sağlar Alnıaçık evli mi?

Gerçek Sağlar Alnıaçık, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 6 yıl bale eğitimi almıştır. Daha sonra ise Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Gerçek Sağlar Alnıaçık, 2013 yılında Sakarya Fırat dizisindeki rol arkadaşı Kürşat Alnıaçık ile dünya evine girmiştir.

GERÇEK SAĞLAR ALNIAÇIK KİMDİR?

Asıl adı, Gerçek Büyük Sağlar Alnıaçık olan başarılı oyuncu 19 Mart 1977 yılında İstanbul’da doğdu.

gerçek sağlam alnıaçık

Ankara Devlet Tiyatrosunda 6 yıl Bale eğitimi aldıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çökertme türküsünün öyküsünden hareketle çekilen Kurşun Yarası dizisinde canlandırdığı Gülsüm karakteriyle tanındı.

gerçek sağlam alnıaçık1

Sakarya Fırat dizisinde terörist Küpeli Necla karakterini canlandırarak büyük sükse yaptı.

gerçek sağlam alnıaçık5

Son olarak Beni Sen Anlat adlı film projesinde yer almış olan Sağlar, 2013 yılında Sakarya Fırat dizisindeki rol arkadaşı Kürşat Alnıaçık'la evlendi.

gerçek sağlam alnıaçık2

Kültür ve Turizm Eski Bakanlarından Fikri Sağlar'ın üvey kızıdır. Öz babası ise 2000 yılında vefat eden sinema ve tiyatro sanatçısı Mehmet Büyükağaoğlu'dur.

gerçek sağlam alnıaçık4

GERÇEK SAĞLAR ALNIAÇIK OYNADIĞI DİZİLER

  • Gurbet Kadını (2003) - Aysel
  • Kurşun Yarası (2003) - Gülsüm
  • Naciye'yi Kim Sevmez (2005) - Naciye
  • Kabuslar Evi: Çizgisiz Zamanlar - Genç Sevil
  • Kod Adı (2006) - Berna Keskinok
  • Kod Adı Kaos (2007) - Berna Keskinok
  • Vurgun (2008) - (Suna)
  • Sakarya Fırat (2009-2012) - Küpeli Necla
  • Vakit (Kısa Film - 2010) - İmamın karısı
  • Beni Sen Anlat (2014)
  • Seviyor Sevmiyor (2016) - Neşe
  • Fi (2017) - Serra
  • Kırmızı Kamyon (2021)

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