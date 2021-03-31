Gerçek Sağlar Alnıaçık kimdir? Gerçek Sağlar Alnıaçık kaç yaşında? Gerçek Sağlar Alnıaçık evli mi?

Gerçek Sağlar Alnıaçık, Ankara Devlet Tiyatrosu’nda 6 yıl bale eğitimi almıştır. Daha sonra ise Ankara Devlet Tiyatrosu’nda Tiyatro Bölümünü bitirmiştir. Gerçek Sağlar Alnıaçık, 2013 yılında Sakarya Fırat dizisindeki rol arkadaşı Kürşat Alnıaçık ile dünya evine girmiştir.

GERÇEK SAĞLAR ALNIAÇIK KİMDİR?

Asıl adı, Gerçek Büyük Sağlar Alnıaçık olan başarılı oyuncu 19 Mart 1977 yılında İstanbul’da doğdu.

Ankara Devlet Tiyatrosunda 6 yıl Bale eğitimi aldıktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Çökertme türküsünün öyküsünden hareketle çekilen Kurşun Yarası dizisinde canlandırdığı Gülsüm karakteriyle tanındı.

Sakarya Fırat dizisinde terörist Küpeli Necla karakterini canlandırarak büyük sükse yaptı.

Son olarak Beni Sen Anlat adlı film projesinde yer almış olan Sağlar, 2013 yılında Sakarya Fırat dizisindeki rol arkadaşı Kürşat Alnıaçık'la evlendi.

Kültür ve Turizm Eski Bakanlarından Fikri Sağlar'ın üvey kızıdır. Öz babası ise 2000 yılında vefat eden sinema ve tiyatro sanatçısı Mehmet Büyükağaoğlu'dur.