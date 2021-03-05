Farklı kültürlerin batıl inançlarına göre hamilelerin uygulaması gereken ilginç uygulama!

Toplumsal kurallar içerisinde evlilik ve çocuk sahibi olmak adeta yazılı olmayan anlaşmalardan biridir. Bireylerin hayalleri arasında evlilik ve çocuk geniş bir yer tutar. Uzun süren ilişkilerin sonucunda taraflara “evlilik ne zaman” sorusu yöneltilir. Evlendiğinizde bu sorudan kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Evlilikle beraber aslında “bebek” soruları gündemi meşgul eder. Annenin hamilelik sürecinde yerine getirmesi gereken gelenekler olduğunu biliyor muydunuz? İşte sizler için bu gelenekleri araştırdık. FİLİPİNLER Filipinler’deki kadınlara doğum kanalının kayganlaşmasına yardımcı olması için doğumdan hemen önce çiğ yumurta yemeleri söylenir. Bunun bebeği dışarı itmeyi kolaylaştıracağına inanılıyor. Eğer hamile kadın ikiz muz yerse ikiz bebekleri olacağı söylenir. İkiz çocuk isteğine bağlı olarak muz yenilebilir ya da yenilmeyebilir. Aynı durum aslında çift sarılı yumurta için de geçerlidir. MEKSİKA Meksika’daki eski inanışlara göre, hamile kadınların yumurta yemesi bebeğin kötü kokmasına neden olur. Bu nedenle anne adaylarının gebelik süresince yumurta yememesi tavsiye edilir.

ÇİN Hamilelik esnasında annelerin karınlarını ovması oldukça normal bir hareket olarak algılanır. Ancak Çin halkı için durum bir hayli farklıdır. Çinli anne adayları göbeklerini ovalamaktan kaçınmalıdır. Rivayete göre anne adayı hamileyken göbeğini fazla okşarsa doğan bebek şımarık ve mızmız olur. Çinli kadınlar, kötü ruhları korkutmak için yataklarının altında bıçakla uyuyabilirler. Hatta bazıları makas şeklinde kesilmiş bir kağıt parçasını yataklarından aşağı sarkıtıyorlar. HİNDİSTAN Hindistan’ın bazı bölgelerinde anne adaylarının hamileliğini kutlamak için yedi ayda valaikaapu adı verilen bir tören düzenlenir. Törende annenin iki eline de tek sayıda olacak şekilde bilezikler takılır. Bileziklerin çıkarttığı sesin çocuğun duyularını ve beyin aktivitelerini güçlendireceğine inanılır. HAWAİİ VE TAHİTİ Hawaii denildiğinde aklınıza büyük çiçeklerden yapılan kolyelerin geldiğine eminiz. Ancak hamilelik sürecinde kadınlar ne yazık ki bu güzel aksesuardan bir nebze de olsa uzak kalmak zorundalar. Çünkü hamile kadınlar sadece ucu açık olan çiçek kolyeleri takabilirler. Bunun nedeni ise ucu kapalı olan kolyelerin bebeklere kötü şans getireceğine olan inanıştır. Ucu kapalı kolyeler yerine anne adayları genellikle çiçek taçları takmayı tercih ederler.