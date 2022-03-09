Gerdek gecesinde hayatının şokunu yaşadı! Kocası gelinliğinin üzerine idrarını yapınca şaşırıp kaldı

İngiltere’de yaşayan ve ismini açıklamak istemeyen bir kadının sosyal medyadaki itirafı bir anda popüler oldu. Aşık olduğu adamla evlendikten sonra düğünlerinin ardından gerdek gecesine girmeyi bekleyen gelin, otelde başına gelenler nedeniyle adeta kabusu yaşadı. Genç kadın, otel odasına gittiklerinde eşinin bölgesini işaretlemek için gelinliğine idrarını yaptığını söyledi.

“BERABER BİLE YATMADIK”

Kadın olayın ardından yeni evli olduğu kocasından tiksindiğini ve aynı yatakta yatmadıklarını dile getirdi. Kocasına çok kızgın olduğunu belirten kadın başına gelenleri sosyal medyadan paylaşarak takipçilerinden yardım istedi. Kısa sürede popüler olan gönderide sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemezken kadına yardım etmek için yorumlarda buluştu.



