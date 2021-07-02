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  4. Gerilimin başrolüydü! İngiliz savaş gemisi Karadeniz'den ayrıldı

Gerilimin başrolüydü! İngiliz savaş gemisi Karadeniz'den ayrıldı

02.07.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ile İngiltere arasında gerilime neden olan İngiliz savaş gemisi, Hollanda savaş gemisi ile peş peşe İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'den ayrıldı.

Gerilimin başrolüydü! İngiliz savaş gemisi Karadeniz'den ayrıldı

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait D36 borda numaralı 'HMS Defender' ve Hollanda Kraliyet Donanmasına ait F 805 borda numaralı 'HNLMS Evertsen' 19 gün önce Karadeniz'e açılmıştı. Rusya ile ingiltere arasında, İngiliz savaş gemisinin sınırları ihlal ettiği gerekçesiyle gerilim yaşanmıştı.

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PEŞ PEŞE BOĞAZA GİRDİLER

Bugün İngiliz ve Hollanda savaş gemileri Karadeniz'den peş peşe İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemilerinin boğaz geçişine çok sayıda sahil güvenlik botu da eşlik etti. Yaklaşık 45 dakikada 15 Temmuz Şehitler köprüsü altına ulaşan gemilerin ön ve arka bölümünde ağır silahlar ile nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü. 1 saat 15 dakikada boğaz geçişini tamamlayan savaş gemileri Marmara Denizi'ne açıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya
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