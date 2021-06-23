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  4. Son Dakika: Karadeniz'de Rus savaş uçağı İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı

Son Dakika: Karadeniz'de Rus savaş uçağı İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı

23.06.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Rus uçağının Karadeniz'de sınır ihlali yaptığı gerekçesiyle İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtığı bildirildi.

Son Dakika: Karadeniz'de Rus savaş uçağı İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açtı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edildi.

BOMBALAMA UYARISI DA YAPILDI

Bu nedenle "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, dokuz dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." ifadelerine yer verildi.

ASKERİ ATAŞE BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk etiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.

İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın kara suları içinde bulunuyor.

Rusya, Kırım'ı 2014'te yasa dışı ilhak etmişti.

Uluslararası hukuk kurallarına göre, Kırım Ukrayna'ya ait olarak kabul ediliyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Rusya
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bizim ülke yok geçen hanı gelsin buradan geçsin
Verin odunu gitsin...
hadı kafirler sızın ölumunuzu görelim

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