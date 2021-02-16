HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gevşeme nasıl olacak? Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Gevşeme nasıl olacak? Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

16.02.2021 07:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gevşeme nasıl olacak? Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Koronavirüs nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının kaldırılması için mart ayı işaret edilirken, açılması planlanan restoran ve kafelere 45 dakikalık bir süre sınırının getirilmesi gündemde.

Koronavirüs vaka sayılarındaki istenen düzeye düşülmesi halinde kısıtlamaların mart ayında gevşetilmesi konuşuluyor. Gündem de ise gevşemenin nasıl olacağıyla ilgili olarak çeşitli öneriler var.

Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasında Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan habere göre, öneriler arasından restoran ve kafelerle ilgili 'süre sınırlaması' önerisi ön plana çıktı.

OTURMA SÜRESİ 45 DAKİKA

Öneriye göre kafe ve lokantaların kapalı bölümlerinde sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ve oturma süresinin 45 dakika ile sınırlandırılması planlanıyor.

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladıSon Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Bu mekanların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı MSB paylaştı! Paramotorla kaçmaya çalışıyorlardı
Gece boyu devam etti, her yeri beyaza bürüdüGece boyu devam etti, her yeri beyaza bürüdü
Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

MSB: ABD Gara'da katliamdan PKK'yı sorumlu tutmuştur

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı

Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Birçok ilde yüz yüze eğitime ara verildi

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

Survivor'dan diskalifiye olmuştu! Reyting rekortmeni diziye katıldı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Son Dakika: Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika: Bakan Koca'nın Twitter'da verdiği cevap binlerce beğeni aldı

Bakan Koca'nın Twitter'da verdiği cevap binlerce beğeni aldı

Son Dakika: Gölcük'te kar yağışı nedeniyle D-130 karayolu ulaşıma kapandı

Kar kalınlığı giderek yükseldi, trafiğe kapandı

Yoğun kar yağışı Bağdat Caddesi'ni beyaza bürüdü

Gece boyu devam etti, her yeri beyaza bürüdü

Son Dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı

Hareketli gece: Teker teker yakalandılar

Yoğun kar yağışının kapattığı TEM, 1,5 saat sonra trafiğe açıldı

Yer: Tem Otoyolu! Fotoğraf bu gece çekildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.