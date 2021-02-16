Gevşeme nasıl olacak? Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Koronavirüs vaka sayılarındaki istenen düzeye düşülmesi halinde kısıtlamaların mart ayında gevşetilmesi konuşuluyor. Gündem de ise gevşemenin nasıl olacağıyla ilgili olarak çeşitli öneriler var.

Hürriyet Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfasında Nuray Babacan imzasıyla yayımlanan habere göre, öneriler arasından restoran ve kafelerle ilgili 'süre sınırlaması' önerisi ön plana çıktı.

OTURMA SÜRESİ 45 DAKİKA

Öneriye göre kafe ve lokantaların kapalı bölümlerinde sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ve oturma süresinin 45 dakika ile sınırlandırılması planlanıyor.

Bu mekanların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtiliyor.

