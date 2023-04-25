Gibi dizisinde şarkısı 'Of Deli Gönül' çalınca akla geldi! BBG Tarık son haliyle dikkat çekti

Gibi'nin 4. sezonu 4. bölümünde son sahnede çalan Of Deli Gönül şarkısı akıllara BBG evini getirdi. ‘Biri Bizi Gözetliyor’ nam-ı diğer BBG evinden tanınan Tarık Ata Şimşek şimdilerde ne yapıyor?

Yarışmadaki şarkısı ‘Of Deli Gönül’ ile ünlenen BBG Tarık o dönem albüm çıkarmış ve sürede büyük satış grafiği yakalamıştı. 1 milyondan fazla satarak adından söz ettiren Tarık verdiği bir röportajda da bu kadar büyük satış yapmasına rağmen albümden hiç para kazanamadığını söylemişti.

YENİ MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

BBG Tarık pek çok yarışmacı gibi bir süre sonra gözlerden uzak yaşamaya başladı ve popülerliğini kaybetti.

Tarık Ata Şimşek şimdilerde müzikle pek de ilgilenmiyor. Bodrum’da açtığı ‘Fırıncı’ isimli pastanesinde pastanecilik yapan BBG Tarık son haliyle de dikkat çekiyor.



Tarık Ata Şimşek'i görenler "Abi yaşlanmışsın be" yorumlarında bulunmadan da geçemiyor.

