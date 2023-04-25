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Eser Yenenler kendisini domuza benzeten karikatürist ile uzlaşmadı! İşte o karikatür için verilen ceza

25.04.2023 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berfu Yenenler ile birlikte yaptıkları şovla son dönemde gündemde olan Eser Yenenler, karikatürünü çizen ve hakaret dolu ifadeler kullanan karikatürist Öznur Kalender'i affetmedi. Eser Yenenler, karikatürist Öznur Kalender hakkında açtığı 30 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı.

Eser Yenenler kendisini domuza benzeten karikatürist ile uzlaşmadı! İşte o karikatür için verilen ceza

Oyuncu Eser Yenenler son dönemde sosyal medyada eşiyle birlikte yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizen ve “dombili, b.k., pig, pislik, yağ tulumu” ifadelerini kullanan Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulundu. 30 bin liralık manevi tazminat davası açan Yenenler'in avukatı Orhan Adagül, "Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

UZLAŞMA SAĞLANAMADI

Konuyla ilgili mahkemece hazırlanan iddianamede karikatür ve paylaşımların müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve paylaşımın sosyal medya üzerinde yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu belirtildi.

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CEZA DAVASI DA AÇILDI

Paylaşımların birden fazla yapılmasından ötürü zincirleme suç hükümleri kapsamında kalması, şüpheliye isnat edilen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeni ile dosyanın uzlaştırmacıya gönderildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı ifade edildi. Bu kapsamda müspet suçlardan dolayı eylemin cezalandırılması, Kalender'in kasıtlı işlediği suç nedeniyle hakkında TCK'nun 53/1. maddesinde düzenlenen güvenlik tedbirlerinin uygulanması talep edildi.

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13 Nisan günü görülen duruşmanın ardından Öznur Kalender'in Eser Yenenler'e 30 bin liralık manevi tazminat ödemesine karar verildi. Ayrıca Kalender'e ceza davası da açıldı.

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Eser Yenenler Oyuncu

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