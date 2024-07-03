Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç tepki gösterdi! Bozkurt işareti yapan futbolcu...

Gibi dizisinin İlkkan'ı olarak tanınan Kıvanç Kılınç son dönemde popüler isimlerden. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu son tepkisiyle dikkat çekti.

Türkiye-Avusturya maçında Merih Demiral gol sevincini 'bozkurt' işaretiyle göstermişti.

Bu sevinç sosyal medyada da çok konuşuldu ve paylaşıldı. Kıvanç Kılınç ise sosyal medyada şunları yazdı:

"Gündüz Madımak anıyor akşam bozkurt işareti yapan futbolcu paylaşıyorsunuz. Hiç utanmıyorsunuz."

Oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü kimi "Ne alaka" derken kimi ise oyuncuya destek oldu.