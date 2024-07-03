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  4. Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç tepki gösterdi! Bozkurt işareti yapan futbolcu...

Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç tepki gösterdi! Bozkurt işareti yapan futbolcu...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.07.2024 13:35
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Gibi dizisinin İlkkan'ı olarak tanınan Kıvanç Kılınç sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Kılınç'ın futbolcu Merih Demiral ve Madımak paylaşımı yapanlara tepkisi dikkat çekti.

Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç tepki gösterdi! Bozkurt işareti yapan futbolcu...

Gibi dizisinin İlkkan'ı olarak tanınan Kıvanç Kılınç son dönemde popüler isimlerden. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu son tepkisiyle dikkat çekti.

Türkiye-Avusturya maçında Merih Demiral gol sevincini 'bozkurt' işaretiyle göstermişti.

Bu sevinç sosyal medyada da çok konuşuldu ve paylaşıldı. Kıvanç Kılınç ise sosyal medyada şunları yazdı:

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"Gündüz Madımak anıyor akşam bozkurt işareti yapan futbolcu paylaşıyorsunuz. Hiç utanmıyorsunuz."

Oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü kimi "Ne alaka" derken kimi ise oyuncuya destek oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral Kıvanç Kılınç
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