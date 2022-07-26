Gıda Teknolojisi mezunları ne iş yapar? Gıda Teknolojisi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Gıda sektörüne kaliteli ve yetkin çalışanlar kazandırmayı hedefleyen Gıda Teknolojisi bölümü ülkemizde birçok okulda bulunuyor. Okullar, hijyen kurallarına bağlı, gıda sektörüne ilgisi olan, analiz ve iletişim yönleri kuvvetli kişileri bu alanda meslek edinebilmeleri için yetiştiriyor.

Tercihlerini bu alanda yapan öğrenciler seçtikleri okuldan mezun olarak sıvı ve kuru gıdaların, paketli ve paketsiz hazır gıdaların üretiminden son kullanma tarihlerine kadar geçen süreçten sorumlu olurlar.

Gıda Teknolojisi bölümü nedir?

Her çeşit gıdanın üretimi, geliştirilmesi, kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik kalite kontrolü, incelenmesi, araştırılması, analiz edilmesi gibi yetkinlikler kazandıran bir bölümdür. Lisans ve ön lisans programları vardır.

Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik sınavlarına girme zorunluluğu vardır. Bu sınavlarda üniversitelerin bildirdiği taban puanlara ulaşmak yeterlidir. Sayısal puan türü ile öğrenci kabul edilir.

Ön lisans programındaki eğitimlerini tamamlayan öğrenciler başvuru yaparak üçüncü sınıftan itibaren Açık Öğretim Fakültesi'ne sınava girmeden kayıt yaptırma hakkına sahip olurlar.

Gıda Teknolojisi bölümü eğitim süresi kaç yıldır?

Bölümün ön lisans programı iki yıl sürer. Dört ara dönemden oluşur. Ön lisans programında okuyan öğrenciler tercihlerine göre Dikey Geçiş Sınavı ile dört yıllık bölümlere geçiş yapabilirler. Geçiş yapabilecekleri bazı bölümler şunlardır:

Gıda Teknolojisi (Dört yıllık lisans programı), Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Bitki Koruma, Tarımsal Biyoteknoloji, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Ev Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği, Biyokimya, Ziraat Mühendisliği, Gıda Mühendisliği.

Program, gıda alanında ayrıntılı bilgiler veren dersler, ara sınavlar ve final sınavları, ödev teslimleri, rapor sunumları, bilgisayar aracılığı ile yapılan raporlamalar ve sunumlar içerir.

Gıda Teknolojisi bölümü dersleri nelerdir?

Gıda Teknolojisi için iki yıllık ön lisans programı dahilinde seçmeli ve zorunlu dersler bulunur. Türkçe dilinde verilen bu derslerden bazıları şunlardır:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Genel İngilizce, Genel Kimya, Beslenme İlkeleri, Genel Mikrobiyoloji, Türk Dili, Gıda Kimyası ve Biyokimyası, Hijyen ve Sanitasyon, Hububat Teknolojisi, Yağ Teknolojisi, Et Teknolojisi, İstinyelilik Manifestosu, Gıda Ambalajlama Teknolojisi, Gıda Endüstrisi Makineleri, Gıda Katkı Maddeleri, Süt Teknolojisi, Meyve ve Sebze Teknolojisi, Gıda Mevzuatı ve Kalite Yönetimi.

Bölümde verilen dersler dışında zorunlu mesleki çalışma programı dahilinde staj zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrenciler gıda laboratuvarlarında, her türlü gıda üretimi yapan firmalarda, fabrikalarda ve benzeri iş yerlerinde staj yapabilirler.

Gıda Teknolojisi mezunları ne iş yapar?

Gıdaların işlenmesi, üretilmesi ve kalite kontrollerinin yapılması konusundaki süreçleri takip ederler. Üretilen her gıdanın insan sağlığına olan yararlarını ve olası zararlarını denetlerler. Gıda hijyeninin ve sanitasyonunun kontrolünden sorumlu olurlar.

Tüm gıda ürünlerinin uygun şartlar altında üretilmesini ve satılmasını sağlarlar. Son kullanma tarihi geçen, bozuk ürünlerin piyasada bulunmasını ya da piyasaya çıkartılmasını engellerler. Ambalajlı gıdaların paketlenme süreçlerinde, depolanırken görebilecekleri muhtemel zararların önlenmesinde etkin görevleri vardır.

Her türlü gıda üzerinde mikrobiyolojik araştırmalar, incelemeler ve testler yaparlar. Belirlenen sağlık standartlarında gıda ürünlerinin üretilmesi için çalışırlar. Gıda ürünlerinin paketlenmesini ve dağıtılmasını da denetlerler.

Standart ve kaliteli ürünlerin üretilmesi onların sorumluluğundadır. Gıda alanında yapılan her türlü teknolojik gelişmeyi yakından takip etmelidirler. Bazı ekipmanlar kullanarak laboratuvar çalışmaları yaparlar.

Bu araçlardan bazıları şunlardır: Bilgisayar, teknik cihazlar, analiz gereçleri, gıdalar, gıda katkı maddeleri, gıdaların üretimi için kullanılan makineler, testlere uygun kimyasal maddeler.

Teknisyen olarak çalışmak isteyenler aldıkları eğitim dışında alan dahilinde genel bir yeteneğe sahip olmalılar. Bunun dışında biyoloji ve kimya alanına ilgili, el becerileri gelişmiş, görme yetisinde sıkıntı olmayan, ekip çalışmasına yatkın kişiler bu meslekte daha başarılı olurlar.

Gıda Teknolojisi mezunları iş imkanları nelerdir?

Gıdaların üretimi, korunması, yapılması gereken kontrol ve analizlerin takip edilmesi, işlenmesi gibi alanlarda etkin olarak görev alabilirler. Alınan eğitim doğrultusunda yurt içinde ya da yurt dışında çalışabilirler.

Mezun öğrenciler için istihdam alanları oldukça fazladır. Eğitimlerini tamamlayan kişiler Gıda Teknikeri unvanını almaya hak kazanırlar. Kamuda ve özel sektörde kolaylıkla iş bulabilirler. Gıda sanayisinde ve özel şirketlerde gıda alanında imalat yapan her yerde çalışabilirler.

Gıda Teknolojisi mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Bu alanda eğitim alarak devlete ait bir kurumda çalışmak isteyen kişiler memurluk sınavına girmelidirler. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek belli bir ortalamanın üzerinde puan almalıdırlar. Bu puana istinaden atamaları yapılır.

Gıda Teknolojisi mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?



İmkanı olan mezunlar eğitimleri tamamlandıktan sonra kendi iş yerlerini açabilme yetkisine sahip olurlar. Eğitimlerini sürdürerek akademisyenlik yolunda devam edebilirler.

Gıda Teknolojisi mezunları nerelerde çalışır?

Gıda Teknikeri unvanını almaya hak kazanan kişilerin özel veya kamu alanında çalışabilecekleri birçok iş yeri vardır. Bölüm mezunları meslek hayatlarını çoğunlukla laboratuvarlarda geçirirler. Bağlı olarak çalışabilecekleri bazı iş yerleri ise şunlardır:

Belediyeler, il sağlık müdürlükleri, Hıfzıssıhha enstitüleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda üretim enstitüleri, gıda laboratuvarları, gıda üreten firmalar, hazır yemek firmaları, fabrikalar, teknik eleman olarak yemek dağıtım ve üretim şirketleri, TÜBİTAK, firmaların araştırma ve geliştirme departmanları, ilaç firmaları, gıda ve kontrol genel müdürlükleri, kalite kontrol merkezleri, çevre koruma laboratuvarları.



