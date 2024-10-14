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Gıda terörizmi tam gaz devam ediyor! Bu sefer çikolata, meyve suyu ve bonbon şekerlerin içinden çıktı...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.10.2024 11:19
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Tarım ve Orman Bakanlığı Ekim ayının başında paylaştığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesi ülke çapında büyük ses getirmişti. Paylaşılan liste sonrası birçok işletmenin etlerinde usulsüzlükle karşılaşılmıştı. Son olarak bal, çikolata, bonbon şeker ve diğer birçok ürünün içinde cinsel haplarda kullanılan 'sildenafil' ve 'tadalafil' denen yasaklı maddeye rastlandı. Bu iki ilacın yol açtığı hastalıklar saymakla bitmezken ölüme bile neden olduğu söyleniyor...

Gıda terörizmi tam gaz devam ediyor! Bu sefer çikolata, meyve suyu ve bonbon şekerlerin içinden çıktı...

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın paylaştığı liste Türkiye'yi adeta ayağa kaldırdı. Özellikle et ve et ürünü satan işletmelerde ürünlere katılan domuz ve tek tırnaklı etleri skandalı sonrasında vatandaşlar nereden ne yiyeceğini şaşırmıştı. Bakanlığın paylaştığı listede her geçen gün yeni bir olay yaşanmaya devam ederken bu sefer de iki yasaklı maddenin piyasadaki çikolata, bal, enerji içecekler vb. birçok ürünün içerisinde tespit edildiği öğrenildi.

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17 FARKLI ÜRÜNDE YASAKLI İLAÇ TESPİT EDİLDİ

Sabah'da yer alan habere göre, toplamda 17 farklı üründe, cinsel güç artırıcı ilaçlarda kullanılan etken maddelerin kullanıldığı ortaya çıktı.

Bu ürünlerde tespit edilen ilaç etken maddesinin satışı yasak olan 'sildenafil' ve 'tadalafil' olduğu belirtildi.

İktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde doktor kontrolünde reçeteyle alınabiliyor ve öncesinde ilaç raporu çıkarılması gerekiyor.

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BİRÇOK YAN ETKİSİ VE HATTA ÖLÜM TEHLİKESİ VAR!

Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku güçlüğü, nefes darlığında artma, görmede bulanıklaşma, mide yanması, yüzde aşırı kızarıklık, burun akıntısı, burun kanaması ve ışığa karşı hassasiyet gibi rahatsızlıklara yol açan 'sildenafil', yüksek dozda alındığında inmelere ve hatta ölümlere bile yol açabiliyor.

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ÇİKOLATA, MEYVE SUYU, BONBON ŞEKER VE DAHA NİCELERİ...

Tehlikeli görülen 'sildenafil' ve 'tadalafil' ilaç etken maddesinin listedeki bitkisel karışımlı çikolata, ginsengli bonbon şeker ve şokolat, bitki suyu katkılı enerji içecekleri, 150 ve 250 ml bazı enerji içecekleri, epimedyumlu ginsengli fındıklı cezeryede bulunduğu belirtildi.

İlaç etken maddesinin Küçükçekmece'deki bir işletme 15 gr şase formunda bir balın içinde dahi çıktığı kaydedilirken, efervesan tablet, padişah macunu, mesir macunu, bitkisel karışımlı macun, ballı bitki macun ve epimedyumlu bitkisel macun gibi ürünlerde de bu etken madde bulundu.

Gıda teröristlerinin insan sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne seren listedeki bazı içecek ürünlerinde ise adı açıklanmayan farklı ilaç etken maddelerinin kullanıldığı görüldü.

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Aromalı, kahve aromalı, vişne aromalı gazlı gazsız içecekler, ginsengli karışık vitaminli meyve aromalı, bitki karışımlı gazlı gazsız içeceklerin yanı sıra siyah çay, karışık bitki çayı, kahve, bitki karışımlı kahve ve karışık bitki tozlarında da ilaç etken maddesi tespit edildi.

Bu ürünlerin çoğunun İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Ankara ve Kocaeli gibi büyükşehirlerdeki firmalarda üretildiği belirtildi.

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Uzmanlar, tüketicilerin içtikleri ya da yedikleri herhangi bir şey sonradan baş ağrısı oluşuyorsa, ürünün içinde bu tür ilaç etken maddelerinden olabileceği ve kesinlikle kullanmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

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YOĞURTTA SÜTE RASTLANMADI

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesinde ayrıca, manda kaymağı ve yoğurdu olarak sunulan ürünlerde manda sütünün olmadığı, keçi yoğurdu ve peyniri denilen ürünlerde ise keçi sütünün olmadığı açıklanmıştı. Yapılan tespitler vatandaşı şaşkına çevirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
çikolata Tarım ve Orman Bakanlığı şeker Meyve suyu ilaç
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