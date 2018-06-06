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Gigi Hadid ve Zayn Malik aşkı tam gaz devam!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2018 14:05 | Son Güncelleme

Victoria’s Secret meleği Gidi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik, barıştıklarını Instagram paylaşımıyla doğruladı

Gigi Hadid ve Zayn Malik aşkı tam gaz devam!

Biri podyumların en aranan modellerinden... Diğeri ise her şarkısı listelerde zirveyi zorlayan bir pop yıldızı.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'ten bahsediyoruz...

Geçen mart ayının ortasında ayrılık kararı aldığı açıklayan Victoria’s Secret meleği Gidi Hadid ve şarkıcı Zayn Malik, nisan sonunda barışma kararı almıştı.

23 yaşındaki Hadid ile 25 yaşındaki Malik çifti, New York sokaklarında dudak dudağa görüntülenmişti.

Ancak bu tarihten sonra aşklarını gözlerden uzak yaşayan ve sosyal medyada herhangi bir paylaşımda bulunmayan çift, aşklarını dünyaya duyurdu.

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Gigi Hadid'in paylaştığı Instagram hikayesinde One Direction grubunun eski üyesi Malik'in, güzel modeli öptüğü görülüyor.

Her ne kadar Zayn'ın yüzü görünmese de, dövmelerinden o olduğu anlaşılıyor.

Hadid ile Malik, 2016 yılının ocak ayında müzisyenin “Pillowtalk” isimli klibinin çekimlerinde tanışmış, hemen sonrasında ilişki içinde olduklarını duyurmuşlardı.

Yaklaşık 2 buçuk yıldır birilikte olan ikili, medya tarafından örnek çift olarak gösterilerek, birçok moda dergisinin kapağını birlikte süsledi.


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Anahtar Kelimeler:
gigi hadid Zayn Malik

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