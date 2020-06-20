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Gigi ve Bella Hadid’in milyon dolarlık evleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2020 16:32 | Son Güncelleme

Hadid kardeşler, New York'ta sessiz sedasız iki ev aldığı ve bu evlere yaklaşık 12 milyon dolar ödediği ortaya çıktı.

Gigi ve Bella Hadid’in milyon dolarlık evleri

Dünyanın en çok kazanan modellerinden olan Gigi ve Bella Kadid kardeşler, son iki yıl içinde New York’tan iki ev aldığı ortaya çıktı. Geçen yıl sonlarında 23 yaşındaki Bella Hadid’in ters katına 6.1 milyon dolar ödediği belirtildi.

Evin pazardaki asıl fiyatı ise 6.99 milyon dolar olduğu ortaya çıkınca, ünlü modelin neredeyse 1 milyon dolar karla evi satın aldığı haberleri şaşkınlığa uğrattı.

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İKİ EVE 12 MİLYON DOLAR

25 yaşındaki Gigi ise evi için ödediği fiyatın 5.82 milyon dolar olduğu açıklandı. İki eve ödenen toplam miktar da yaklaşık 12 milyon doları buldu.

Gigi’nin evinde üç yatak odası ile 275 metrekare üzerinde kurulu üç banyo yer alıyor. Dubleks evde 72 metrekarelik manzaralı özel teras da bulunuyor.

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İsmini açıklamayan bir kişi konuyla ilgili New York Post’a, “Gigi, Bella ve anneleri Yolanda, garaja sahip konağın mahremiyetlerini korumasını sevdiler” dedi.

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