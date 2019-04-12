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Gillette Gaming Alliance’ın Türk Üyesi Mithrain

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 12.04.2019 14:21 | Son Güncelleme

Erkek bakımında dünyanın önde gelen markası Gillette, oyun ve Espor dünyasında önemli bir işbirliğine imza attı. Oyun ve çoklu eğlence dünyasının popüler canlı yayın platformu Twitch ile birlikte Gillette Gaming Alliance- Gillette Oyun Birliği’ni kuran Gillette, 11 ülkenin önde gelen Twitch yayıncıları ve oyuncularını karma bir takımda bir araya getirdi.

Gillette Gaming Alliance’ın Türk Üyesi Mithrain

Ekipte Türkiye’den de sevilen PUBG oyuncusu Mithrain (Cem Karakoç) yer alıyor. Mart ayı sonu itibariyle Twitch yayınlarında “Bits for Blades” kampanyasını duyurmaya başlayacak olan Gillette Oyun Birliği, 13-14 Nisan’da Berlin’de düzenlenecek olan TwitchCon Europe’da da yerini alacak ve Gillette sponsorluğunda oyunseverlere benzersiz deneyimler yaşatacak.

Gillette Gaming Alliance’ta yer alan 11 oyuncu

1.ABD – CourageJD –https://www.twitch.tv/couragejd
2.İtalya – CiccioGamer89 – https://www.twitch.tv/cicciogamer89
3.Polonya – IzakOOO – https://www.twitch.tv/izakooo
4.Japonya – Daigothebeastv – https://www.twitch.tv/daigothebeastv
5.Brezilya – Jovirone – https://www.twitch.tv/jovirone
6.Rusya – Dendi – https://www.twitch.tv/dendi
7.İngiltere – b0aty – https://www.twitch.tv/b0aty
8.İspanya – MarkiLokurasY – https://www.twitch.tv/markilokurasy
9.Güney Kore – Yapyap30 – https://www.twitch.tv/yapyap30
10.Türkiye – Mithrain – https://www.twitch.tv/Mithrain
11.Almanya – Papaplatte – https://www.twitch.tv/papaplatte

Gillette Global Pazarlama Direktörü Ali Jaweria, bu işbirliği ile ilgili şunları söyledi, “Dünyanın dört bir yanında spor ve eğlence alanında birinci sınıf global ortaklıklara imza atan Gillette olarak, oyun ve Espor dünyasında da bu adımı Twitch ile atmaktan ve en iyi yayıncılarla işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz.Nisan’da ABD dışında yapılacak ilk TwitchCon etkinliğinde oyunseverlere inanılmaz deneyimler yaşatmak için sabırsızlanıyoruz.”

Gillette Oyun Birliği Nisan’da Berlin’de fanlarıyla buluşacak

Gillette Oyun Birliği’nin rüya 11’i, Twitch’teki yayınları süresince Bits for Blades kampanyasını da fanlarıyla paylaşacaklar. Twitch’te favori yayıncılarını desteklemek için “Bits for Blades” banner’ına tıklayan oyunseverler, diledikleri Gillette ürünlerini alarak karşılığında sanal Bit para kazanma şansına sahip olacaklar.“Bits for Blades” kampanyası mart ayı sonundan nisan başına kadar 11 ülkede devam edecek.

Bu arada Twitch ve oyun yayıncılığı dünyasının en büyük etkinliklerinden TwitchCon da, bu yıl ilk kez Avrupa’ya geliyor. 13-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilecek olan bu büyük buluşmanın ana sponsoru ise Gillette. Oyunseverler TwitchCon Europe’da,Gillette Oyun Birliği’nin en iyi Twitch yayıncılarıyla tanışabilecek ve sohbet etme fırsatına kavuşabilecek.Etkinlikle ilgili detaylara https://www.twitchcon.com/ sayfasından ulaşabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Gillette Gaming Alliance eSpor Esports Mithrain

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