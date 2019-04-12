Gillette Gaming Alliance’ın Türk Üyesi Mithrain

Ekipte Türkiye’den de sevilen PUBG oyuncusu Mithrain (Cem Karakoç) yer alıyor. Mart ayı sonu itibariyle Twitch yayınlarında “Bits for Blades” kampanyasını duyurmaya başlayacak olan Gillette Oyun Birliği, 13-14 Nisan’da Berlin’de düzenlenecek olan TwitchCon Europe’da da yerini alacak ve Gillette sponsorluğunda oyunseverlere benzersiz deneyimler yaşatacak.

Gillette Gaming Alliance’ta yer alan 11 oyuncu

1.ABD – CourageJD –https://www.twitch.tv/couragejd

2.İtalya – CiccioGamer89 – https://www.twitch.tv/cicciogamer89

3.Polonya – IzakOOO – https://www.twitch.tv/izakooo

4.Japonya – Daigothebeastv – https://www.twitch.tv/daigothebeastv

5.Brezilya – Jovirone – https://www.twitch.tv/jovirone

6.Rusya – Dendi – https://www.twitch.tv/dendi

7.İngiltere – b0aty – https://www.twitch.tv/b0aty

8.İspanya – MarkiLokurasY – https://www.twitch.tv/markilokurasy

9.Güney Kore – Yapyap30 – https://www.twitch.tv/yapyap30

10.Türkiye – Mithrain – https://www.twitch.tv/Mithrain

11.Almanya – Papaplatte – https://www.twitch.tv/papaplatte

Gillette Global Pazarlama Direktörü Ali Jaweria, bu işbirliği ile ilgili şunları söyledi, “Dünyanın dört bir yanında spor ve eğlence alanında birinci sınıf global ortaklıklara imza atan Gillette olarak, oyun ve Espor dünyasında da bu adımı Twitch ile atmaktan ve en iyi yayıncılarla işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz.Nisan’da ABD dışında yapılacak ilk TwitchCon etkinliğinde oyunseverlere inanılmaz deneyimler yaşatmak için sabırsızlanıyoruz.”