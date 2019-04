Gillette Gaming Alliance’ın Türk Üyesi Mithrain

Ekipte Türkiye’den de sevilen PUBG oyuncusu Mithrain (Cem Karakoç) yer alıyor. Mart ayı sonu itibariyle Twitch yayınlarında “Bits for Blades” kampanyasını duyurmaya başlayacak olan Gillette Oyun Birliği, 13-14 Nisan’da Berlin’de düzenlenecek olan TwitchCon Europe’da da yerini alacak ve Gillette sponsorluğunda oyunseverlere benzersiz deneyimler yaşatacak.

Gillette Oyun Birliği Nisan’da Berlin’de fanlarıyla buluşacak

Gillette Oyun Birliği’nin rüya 11’i, Twitch’teki yayınları süresince Bits for Blades kampanyasını da fanlarıyla paylaşacaklar. Twitch’te favori yayıncılarını desteklemek için “Bits for Blades” banner’ına tıklayan oyunseverler, diledikleri Gillette ürünlerini alarak karşılığında sanal Bit para kazanma şansına sahip olacaklar.“Bits for Blades” kampanyası mart ayı sonundan nisan başına kadar 11 ülkede devam edecek.

Bu arada Twitch ve oyun yayıncılığı dünyasının en büyük etkinliklerinden TwitchCon da, bu yıl ilk kez Avrupa’ya geliyor. 13-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilecek olan bu büyük buluşmanın ana sponsoru ise Gillette. Oyunseverler TwitchCon Europe’da,Gillette Oyun Birliği’nin en iyi Twitch yayıncılarıyla tanışabilecek ve sohbet etme fırsatına kavuşabilecek.Etkinlikle ilgili detaylara https://www.twitchcon.com/ sayfasından ulaşabilirsiniz.