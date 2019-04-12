Gillette Gaming Alliance’ın Türk Üyesi Mithrain

Ekipte Türkiye’den de sevilen PUBG oyuncusu Mithrain (Cem Karakoç) yer alıyor. Mart ayı sonu itibariyle Twitch yayınlarında “Bits for Blades” kampanyasını duyurmaya başlayacak olan Gillette Oyun Birliği, 13-14 Nisan’da Berlin’de düzenlenecek olan TwitchCon Europe’da da yerini alacak ve Gillette sponsorluğunda oyunseverlere benzersiz deneyimler yaşatacak.
1.ABD – CourageJD –https://www.twitch.tv/couragejd
2.İtalya – CiccioGamer89 – https://www.twitch.tv/cicciogamer89
3.Polonya – IzakOOO – https://www.twitch.tv/izakooo
4.Japonya – Daigothebeastv – https://www.twitch.tv/daigothebeastv
5.Brezilya – Jovirone – https://www.twitch.tv/jovirone
6.Rusya – Dendi – https://www.twitch.tv/dendi
7.İngiltere – b0aty – https://www.twitch.tv/b0aty
8.İspanya – MarkiLokurasY – https://www.twitch.tv/markilokurasy
9.Güney Kore – Yapyap30 – https://www.twitch.tv/yapyap30
10.Türkiye – Mithrain – https://www.twitch.tv/Mithrain
11.Almanya – Papaplatte – https://www.twitch.tv/papaplatte
Gillette Global Pazarlama Direktörü Ali Jaweria, bu işbirliği ile ilgili şunları söyledi, “Dünyanın dört bir yanında spor ve eğlence alanında birinci sınıf global ortaklıklara imza atan Gillette olarak, oyun ve Espor dünyasında da bu adımı Twitch ile atmaktan ve en iyi yayıncılarla işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz.Nisan’da ABD dışında yapılacak ilk TwitchCon etkinliğinde oyunseverlere inanılmaz deneyimler yaşatmak için sabırsızlanıyoruz.”
Gillette Oyun Birliği’nin rüya 11’i, Twitch’teki yayınları süresince Bits for Blades kampanyasını da fanlarıyla paylaşacaklar. Twitch’te favori yayıncılarını desteklemek için “Bits for Blades” banner’ına tıklayan oyunseverler, diledikleri Gillette ürünlerini alarak karşılığında sanal Bit para kazanma şansına sahip olacaklar.“Bits for Blades” kampanyası mart ayı sonundan nisan başına kadar 11 ülkede devam edecek.
Bu arada Twitch ve oyun yayıncılığı dünyasının en büyük etkinliklerinden TwitchCon da, bu yıl ilk kez Avrupa’ya geliyor. 13-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Berlin’de gerçekleştirilecek olan bu büyük buluşmanın ana sponsoru ise Gillette. Oyunseverler TwitchCon Europe’da,Gillette Oyun Birliği’nin en iyi Twitch yayıncılarıyla tanışabilecek ve sohbet etme fırsatına kavuşabilecek.Etkinlikle ilgili detaylara https://www.twitchcon.com/ sayfasından ulaşabilirsiniz.
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