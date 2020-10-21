Gimbal yeteneği var: Vivo X51 5G tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Vivo X51 5G, orta / üst seviye bir telefon olarak resmen tanıtıldı. Vivo'nun yeni akıllı telefonu son zamanların delikli ekran yapısına uygun olarak, çerçevelerinden olabildiğince kurtulmuş bir formda karşımıza çıkıyor. Peki Vivo X51 5G özellikleri ile neler sunuyor?

VİVO X51 5G ÖZELLİKLERİ

Vivo X51 5G özellikleri arasında 6,56 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde kavisli AMOLED bir ekran var. Nokta deliğe sahip olan ekran 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Sol üst köşede bulunan nokta delik, 32 MP'lik ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Snapdragon 765G işlemcisinden gücünü alan Vivo X51 5G, bu işlemcisinin yanında 8GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı sunuyor. Telefonun bataryası ise 4315 mAh kapasitesinde ve 33W hızlı şarj desteğine sahip.

X51 5G'nin en öne çıkan yanı şüphesiz kamerası. Zira Vivo'nun aktardığına göre, telefonun arka tarafında yer alan 48 MP çözünürlüğündeki ana kamera, görüntü sabitleme özelliği sayesinde titreşimsiz fotoğraf ve video çekmeye imkan sağlıyor. Bu özel kameranın yanında 13 MP + 8 MP + 8 MP çözünürlüğünde üç kamera daha yer alıyor.

VİVO X51 5G FİYATI

Vivo X51 5G fiyatı 780 euro olarak açıklandı. Telefon 29 Ekim'den itibaren bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.

