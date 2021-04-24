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Giresun'da cezaevinden çıkıp cinayet işleyen şahıs yolcu otobüsünde yakalandı

24.04.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cezaevinden tahliye olup gittiği Giresun’da bir kişiyi tüfekle öldürüp kaçan şahıs, polisin takibi sonucu Samsun’da yolcu otobüsünde yakalandı.

Giresun'da cezaevinden çıkıp cinayet işleyen şahıs yolcu otobüsünde yakalandı

Olay, Giresun’un Yağlıdere ilçesinin Ahallı Mahallesi Menekşe Küme Evleri mevkisindeki fındık bahçesinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeye çalışmaya giden Mehmet U., fındık bahçesindeki fındık ağaçların dibinde bir kişiyi hareketsiz halde bulunca polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın tüfekle vurularak ölmüş olduğunu ve adının ise Ahmet Koltuk olduğunu tespit etti.

Ahmet Koltuk’u tüfekle vurarak öldüren kişini ise 39 yaşındaki Mahmut M. olduğu belirlendi. Mahmut M. ise olay sonrası kayıplara karıştı. Samsun’da Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri cinayet sonrası Giresun’dan yolcu otobüsü ile İstanbul Gebze’ye kaçan Mahmut M.’yi Samsun Ordu Karayolu Gelemen mevkisindeki polis kontrol noktasında içinde bulunduğu yolcu otobüsünde yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık raporu alınan Mahmut M. daha sonra Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Mahmut M.’nin Giresun polisine teslim edileceği öğrenildi.

Mahmut M.’nin hırsızlık suçundan yattığı Eskişehir Cezaevinden tahliye olunca memleketi Giresun’a gittiği burada aralarında husumet bulunan Ahmet Koltuk’u tüfekle vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Suçunu itiraf eden Mahmut M., "Bana tüfekle ateş etti. Beni vuramayınca ben tüfeği elinden alıp onu vurdum. Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti" dedi.

Mahmut M.’nin hastane çıkışı kendisini yakalayan polisleri kastederek, “Helal olsun bunlara" demesi dikkat çekti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Giresun

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